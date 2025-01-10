平溪天燈節首創蛇影光雕秀　侯友宜：「蛇福泰吉」好運全進來

▲侯友宜偕同代言人李多慧在天燈上寫下祝福，希望大家新的一年「好運蛇進來」。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府7日舉辦「2025新北市平溪天燈節」啟動記者會，市長侯友宜偕同活動代言人李多慧出席，並在天燈寫下新北市蛇年春聯「蛇福泰吉」，祝福大家「全好賺錢」（台語），也歡迎市民朋友前往平溪共襄盛舉，許下滿滿的祝福，新的一年萬事如意。

侯友宜指出，平溪天燈節聲名遠播，為國際知名旅遊體驗活動，今年除了由李多慧擔任代言人，活動當天也邀請國際交換生組成「國際天燈先鋒團」一同施放。2025年平溪天燈節2月8日於平溪國中登場，今年首度結合光雕金蛇投影，意喻「金蛇呈祥、好運蛇進來」；2月12日在十分廣場的「金蛇傳愛、光耀新北」則有「雙蛇同心」雙主燈，祝福所有情人心想事成。

▲侯友宜7日出席「2025新北市平溪天燈節」啟動記者會。

侯友宜表示，今年平溪天燈節推出一系列活動，包括「平溪天燈X不斷電祈福」活動，活動兩日將於菁桐天燈館媒體牆播放來自世界各地的祝福願望；還有期間限定販售的「天燈節限定版鐵路便當X鬍鬚張便當」，銷售所得將全數捐給公益團體，歡迎大家一起響應愛心。

新北市觀旅局說明，即日起透過活動官網即可預約蛇年天燈施放，預約成功還可在活動當日至現場兌換限定好禮！此外，觀旅局今年再度與新北市山岳協會合作，將於2月16日舉辦淨山活動，打造永續環境。更多「2025新北市平溪天燈節」活動相關訊息，請上「新北市觀光旅遊網」、「新北旅客」臉書粉專、新北旅客官方IG或「2025新北市平溪天燈節」官方網站查詢。

▲「2025新北市平溪天燈節」2月8日於平溪國中、2月12日於十分廣場盛大登場。