打造生態人本共生水岸　新北碧潭堰獲混凝土工程優良獎

▲「碧潭堰改善暨周邊環境營造」打造防洪、生態、環境教育及觀光四棲的優質水岸廊帶。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

落實混凝土工程實行及技術運用，展現六水建設治理成果，新北碧潭堰參與社團法人台灣混凝土學會舉辦「113年度混凝土工程優良獎」，榮獲土木水利類優良獎肯定，水利局長宋德仁昨（8日）於市政會議偕團隊將獎項獻給市府，與全體市民共享榮耀。

侯友宜表示，社團法人台灣混凝土學會主辦的「混凝土工程優良獎」是工程界混凝土材料最高榮譽獎項，新北在推動水質改善、生態保育、地景營造及環境教育等相關工作，針對工程環境特性建立分項施工管制計畫，硬體設施施工品質秉持耐久堅固、節能減碳、永續發展原則，逐步使各河川節點及周邊環境完美蛻變。

▲社團法人台灣混凝土學會舉辦「113年度混凝土工程優良獎」，「碧潭堰改善暨周邊環境營造」榮獲土木水利類優良獎肯定，2024年11月28日由工程團隊各代表接受表揚。

水利局長宋德仁說明，碧潭堰工程以舊堰體部分打除之混凝土塊循環利用於塊石混凝土工項，並以現場河床料就地取材，以減少工程對環境衝擊，且針對現地既有破損之低水護岸，以水波紋的意象及綠意點亮混凝土結構，形成跳躍及穿梭理念之生態與人本共利之濱溪遊憩廊道，引領邁入河川與人本共存的新里程。

新北市水利局積極努力營創優質且永續的水環境亮點，透過仔細研悉既有構造物特性及生態環境現況，整體串聯及凸顯河川流域之環境及生物特色，並結合觀光產業之發展，友善河川自然生態，推動在地認同轉化成在地價值，藉以打造防洪、生態、環境教育及觀光四棲的優質水岸廊帶，為新北市河川水環境揭開新的篇章。

▲新北碧潭堰再獲肯定，勇奪「113年度混凝土工程優良獎」，8日由水利局局長宋德仁（左）及科長傅光維（右）將獎獻給新北市長侯友宜（中）。