發獎助金弘揚太平媽祖大愛　西螺福興宮嘉惠雲彰200學子

記者王悉宇／雲林報導

西螺福興宮今（9）日發放太平媽獎助學金給予彰化、雲林2縣共80所各級學校，總計約200位學子受惠，發出獎助金總額近50萬元，自2018年設立獎助機制迄今已援助數千位孩子在學雜費、營養午餐費與求學過程中所需經費。

▲西螺福興宮董事長楊文鐘今天率領董監事致贈獎助學金，由與太平媽淵源深厚的文昌國小推派學生代表受獎。（圖／記者王悉宇攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘今天率領董監事致贈獎助學金，由與太平媽淵源深厚的文昌國小推派學生代表受獎。董事長楊文鐘表示，西螺媽祖太平媽是濁水溪兩岸的信仰守護神，為發揚太平媽祖的慈愛精神，特別委請螺陽迎太平遶境大會香所經鄉鎮的國中、小教師協助提報名單，提供獎助學金讓孩子們在求學過程中感受到媽祖的庇佑、平安成長。

▲西螺福興宮董事長楊文鐘致贈獎太平媽祖聯名乖乖，由與太平媽淵源深厚的文昌國小推派學生代表受獎。（圖／記者王悉宇攝）

西螺鎮長廖秋萍說，西螺福興宮太平媽連續七年來頒發獎助學金，幫助許多孩子們安心就學，鼓勵孩子們更加勤奮努力，持續發揚太平有愛的精神。文昌國小教務主任曾一鑫表示感謝福興宮頒發太平媽獎學金，每一學年透過每位導師討論哪些孩子是最需要的關懷對象，同時透過孩子的品德用功程度來擬定獎助名單，讓獎學金獲得最妥善的運用。

▲西螺西螺鎮長廖秋萍代表致贈獎助學金，由與太平媽淵源深厚的文昌國小推派學生代表受獎。（圖／記者王悉宇攝）