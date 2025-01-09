彰警逮車手阻詐「白目青蛙」衝進銀行掏槍搶劫　原來是演練

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警分局今(9日)舉行春節防搶演練，劇情超離奇，一名扮成時下流行青蛙人偶裝的「歹徒」衝入彰化第十信用合作社中華分社，對空鳴槍搶劫。正巧，碰見警方正在處理一起車手詐騙案，員警立即迅速制伏「歹徒」。有趣的是，一名「車手」見狀竟趁亂搶走散落在地的「贓款」企圖逃跑，結果撞上前來支援警力，當場被逮，過程超逼真寫實。

▲彰化警分局春節防搶演練超逼真。（圖／警方提供，以下同）

這次演練模擬「歹徒」穿著青蛙人偶裝在銀行外發傳單，伺機衝入銀行鳴槍搶劫。恰巧警方正在銀行內阻止一名「車手」提領贓款。眼見「歹徒」行搶，員警立刻拔槍喝斥，並將其制伏。 「歹徒」被捕時將「贓款」丟棄在地，沒想到一旁「車手」竟趁機撿起錢逃跑，結果在門口撞上支援警力，人贓俱獲。

彰化分局表示，此次演練不僅提升了警員的臨場應對能力，加強了金融機構從業人員和民眾的危機意識，去年行庫攔阻詐騙共367件、阻詐金額高達2.68億餘元，也充分展現金融機構與警方長期保持密切合作，在發現可疑交易或異常行為時，主動通報相關情況，協助攔阻詐騙案件發生。

彰化分局分局長廖志明呼籲民眾，如欲運用大量現金，請儘量由親友、同事陪同提領，亦可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全，親友與警方可在護鈔過程中協助判斷民眾是否有遭遇詐騙的風險，並及時介入，避免鉅款落入詐騙集團手中。「警力有限、民力無窮」，若發現強盜、搶奪案件，也應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速撥打「110」報案，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。