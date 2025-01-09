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社會 社會焦點 保障人權

百人抗議！蛋砸車撒冥紙...鄉代跳桌抗議　彰化火葬場說明會流會

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府將於芳苑鄉興建生命園區，今(9日)縣府在草湖村萬善祠舉辦說明會，卻遭鄰近的二林鎮民及民代強烈反彈，數百人聚集抗議要求撤案，甚至還把縣長王惠美的黑白照片掛在靈車上，撒冥紙蛋洗會場，警方動用芳苑、北斗及溪湖等分局共120名警力維安，民政處代理處長陳俊南座車也遭群眾蛋洗，所幸警方戒備下，未發生進一步衝突，但說明會最後流會收場。

▲抗議火葬場設立。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲抗議火葬場設立，民政處長座車遭撒冥紙蛋洗。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲抗議火葬場設立。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲抗議火葬場設立，女民代爬上桌抗議。

這場抗議行動，維持了2小時，警方從清晨5點到場維持交管，在會場及周遭路面架百面改道牌，反火葬場自救會一大早聚集在萬善祠，抗議彰化縣政府選址錯誤，竟將火葬場設立在彰化糧倉，環境污染將殘害後代子孫，現場還演出牽亡陣，更在靈車上懸掛縣長王惠美的黑白照片，高喊「要燒死人賺死人錢，藐視生活在這裡的活人的生存權益與感受」，群情激憤，從場外抗議到場內。

▲抗議火葬場設立。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

場內原本已經布置好桌椅、將於10點舉辦說明會，但芳苑鄉民代表陳美惠先爬上桌抗議，隨即群眾持喇叭聲聲作響，桌子也被掀翻，接著丟擲雞蛋，不少員警被波及，身上都是蛋液及蛋殼，阻擋縣府發言，場面相當火爆，場外民政處長座車遭撒冥紙蛋洗，在警方戒備下才緩緩走出會場，並宣布流會，陳俊南表示，今天的說明會流會感到相當的遺憾，將找機會再和群眾說明。

▲抗議火葬場設立。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲▼ 拒絕火葬場保護彰化糧倉　二林鎮民怒吼：寧要監獄不要地獄！ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲抗議火葬場設立。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲對於說明會因民眾抗議而流會，民政處代理處長陳俊男表示遺憾。

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