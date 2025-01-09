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柯建銘要罷免藍委　蔣萬安批綠「不斷挑起社會對立」：非民眾樂見

記者袁茵／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前喊出罷免41席國民黨區域立委，國民黨立委賴士葆7日也揚言罷免38席民進黨區域立委反制，但國民黨主席朱立倫昨（8）也強調，若民進黨已做了全面戰鬥的準備，國民黨也會全面備戰，但「備戰而不求戰」。台北市長蔣萬安9日表示，現在很多民生議題需要大家重視，執政黨卻不斷挑起社會對立、拉高衝突，並非民眾樂見。

▲▼蔣萬安出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安9日上午出席「台北迎春暖 瑞氣滿民家」乙巳迎新春聯揮毫大會，會前接受媒體訪問。針對柯建銘喊罷免藍委，朱立倫說「會備戰而不求戰」等，蔣萬安回應，現在有非常多民眾關心的議題，需要大家來重視。

蔣萬安舉例，包括「班班喝鮮奶」，北市府一直很希望讓孩子能夠喝到鮮奶，使其成長發育更好，還有能源政策的議題，怎麼樣能夠讓民眾安心、政府持續穩定供電等，「但是執政黨卻不斷的挑起社會的對立、拉高衝突，我想這都不是民眾所樂見的」。

媒體追問，中央目前是否願意支持「班班喝鮮乳」，還是北市府即便自掏腰包也要讓孩子喝到鮮奶？蔣萬安回應，還是希望中央能夠維持這筆預算，因為中央都編列了4年44億的預算，過去也有執行過，只是方法造成校方很多困擾，包括冷鏈配送、學校冷藏設備不足，以及老師必須中斷教學，廣播讓孩子進來拿，甚至超過9成5孩子反而是喝保久乳，或一次領40多盒保久乳回家等亂象。

蔣萬安指出，此政策本身是好的，讓下一代喝到鮮奶對成長發育有很好幫助，日本也有相關實際數據證明，「我們地方政府都願意排除各項困難，且我已親自拜訪4大超商及大型通路業者，也爭取到他們的同意，讓孩子可以透過數位學生證結合到悠遊卡，直接到超商領取架上的鮮乳，這樣的方式其實就可以解決現在各項的問題。」既然中央已經編列預算，只要這筆預算到位，很多地方政府就可以讓孩子喝到鮮乳。

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