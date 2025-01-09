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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新國會智庫民調／柯建銘喊「大罷免」國民黨立委　6成民眾不支持

記者崔至雲／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日提出「雙罷」，除了罷免立法院長韓國瑜，也罷免國民黨所有區域立委。對此，由藍委羅智強組成的新國會智庫最新民調指出，「民進黨黨團提案罷免立法院長韓國瑜，請問您支不支持？」調查結果顯示，支持的有33.7%、不支持有47.3%；對於「民進黨黨團宣布要罷免所有在野黨的區域立委，進行全國大罷免，請問您支不支持?」調查結果顯示，支持的有27.2%、不支持的有60.9%。

▲▼ 新國會智庫公布最新民調 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新國會智庫公布最新民調 。（圖／記者崔至雲攝）

新國會智庫今日針對近日時事議題發布最新民調，在7項調查結果分別為，「是否支持罷免立法院長韓國瑜？」33.7%支持，47.3%不支持 ; 「是否支持全面罷免在野黨區域立委？」27.2%支持，60.9%不支持 ; 「是否支持解散國民黨？」22.2%支持，66.4%不支持 ; 「是否支持憲法訴訟法修正，至少10位大法官出席並有9位大法官同意才能做出判決？」56.7%支持，30.6%不支持 ; 「是否支持選罷法修正，罷免連署比照總統連署附上身分證影本？」52.9%支持，41.3%不支持 ; 「是否支持財劃法修正，增加全國各縣市統籌分配款？」47.4%支持，37.6%不支持 ; 「是否支持完成『關說司法罪』制訂，追究關說司法的刑事責任？」81.7％支持，12.2％不支持。

羅智強表示，這份民調結果給了民進黨一個大耳光，不要總是站在民意對立面，甚至連自身的支持者也不買單，也透露出台灣人民是非常聰慧厚道，不只擁護民主，更加反對惡罷、厭惡高度政治對立，執政者應該要能尊重人民的心聲，希望賴清德要能聽進去，特別是「關說司法罪」應該盡快完成立法，不要再拖延杯葛制定關說司法罪了，否則這儼然就是告訴台灣人民，民進黨擔心法案通過後不能繼續關說司法。

羅智強指出，早在2017年司法國是會議就做出結論要制定，現在81.7%的民眾支持制定妨礙司法公正罪，切莫因為柯建銘是關說司法始祖就杯葛，也不能因為邱太三關說就杯葛，自己善意提醒賴總統不要站在人民對面，人民已經十分厭惡政治對立和惡罷。

藍委王鴻薇認為，民進黨在各項重大議題與民心完全相悖，民進黨窮盡一切政治資源、網軍資源扭曲事實，民意還是站在民進黨對立面，不能口口聲聲說民主，結果追求的是「民進黨做主」。賴清德、柯建銘、民進黨立委看到這份民調結果了嗎？在當前的高度政治對立下，連行政院記者會都可以釋放假訊息，發言人說財劃法通過後政府總預算要重編，結果被財政部打臉。現在更變本加利讓假訊息無所不在，側翼拼命造謠會影響公共政策推動，奉勸民進黨收手省省吧，連自己的支持者都看不下去了。

立委廖偉翔指出，最有智慧、最有戰力的柯建銘提出多項主張均遭民眾打臉反對，民進黨仍不斷以政治操作想要罷免韓國瑜院長、對在野黨發動大罷免，但民眾非常清楚民進黨試圖削弱在野黨監督功能、分化在野黨，就是為了鞏固自身執政權力，賴清德現在不斷發動對在野的攻擊與抹黑，多次號召支持者包圍國會、衝進國會，都令人聯想是不是想要重返帝制？這份民意調查在各項議題的結果，都告訴民進黨跟賴清德只顧著搞政治對立是不會成功的。

文化大學教授鈕則勳認為，民進黨立院黨團總召柯建銘此舉可能有三項考量，第一是感到自己的大權旁落、影響力衰退。第二是發出不平之鳴以期先發制人，希望藍軍在他所設定的遊戲規則裡面因應，挑起更大的政治紛爭獲利。第三則是虛張聲勢，完全是一個政治博弈的過程，讓國民黨立法委員能夠忌憚或是創造國民黨內部矛盾。這三項策略都是為了配合民進黨或賴清德的主軸，就是「戰與對抗」、「寸土不讓」的政策，然而可以看到各項主張，在高度對抗的社會氛圍下，連泛綠支持者都不完全買單。

本次民調委託單位為新國會智庫、人人未來基金會和民主學校協會，執行機構為「趨勢民調」，訪問日期自2025年01月06日至2025年01月07日，有效樣本數1,078人，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.98個百分點之內，訪問地區為戶籍於臺閩地區且年滿20歲的一般民眾。本次使用調查方法為母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查 ; 加權方法是依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking)。

▲▼ 新國會智庫公布最新民調 。（圖／記者崔至雲攝）
 

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