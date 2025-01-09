5檢察官與吳乃仁吃奢宴！傳4人不知情　黃國昌酸：從頭吃到尾都不知？

記者袁茵／台北報導

民眾黨代理主席黃國昌8日爆料，欠國庫1.74億元的民進黨大老吳乃仁，去年12月底現身包廂低消6萬的某高檔餐廳，席間竟有台北地檢署徐名駒等檢察官在座；有媒體9日爆，當天是徐主揪，其他4名檢察官對吳出席應不知情，感覺是有心人設局。黃國昌9日痛批，從頭開始吃到結束，才赫然發現同桌的是吳乃仁嗎？講這種話不會笑掉人家大牙嗎？至於法務部長鄭銘謙的回應，黃直言「講話軟趴趴」。

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌9日上午召開「司法公平嗎？民意大公開！」記者會，會後接受媒體訪問。針對昨晚爆吳乃仁去年12月在高檔餐廳吃飯，外傳共5名檢察官在場，但有4人不知道吳乃仁會到，且北檢昨晚稱還在調查？黃國昌直言，「不知道吳乃仁會到場？從頭開始吃到結束，赫然發現原來同桌吃這麼久的是吳乃仁，講這種話不會笑掉人家大牙嗎？」

黃國昌提及，「檢察官倫理守則怎麼規定的？北檢很厲害啊！特定的檢察官非常會結交綠營權貴。」目前媒體、檢調跟綠營權貴的共生關係，是媒體很會經營檢調關係，檢調也樂於被經營，「花納稅人的錢，帶他們去吃喝玩樂，晚上在那邊狂飲，喝酒喝茫到快倒地不起，結果被我揭發以後，還非常猖狂說『他們唯一的問題是酒量太差』。」

黃國昌指出，檢調學會向上管理、向上經營，「新潮流大老吳乃仁欸！還有人力仲介公司的董事長出來作東，米其林的餐廳欸，一客套餐7000元以上起跳，而那包廂低消是6萬元，當天晚上花了多少錢？誰買的單？出來說清楚講明白，去的檢察官不知道有吳乃仁在場？到了以後也沒認出他？乾脆說從頭到尾吃完飯，都不知道坐在那的人叫什麼名、以為是路人甲」。

黃國昌稱，台北地檢署檢察長王俊力說要調查，是笑掉人家大牙，「現在北檢的行政調查，還有任何社會公信力嗎？」北檢偵辦案件有涉及到偵查不公開，全部都「查無不法、謝謝指教」，這不只有在前民眾黨主席柯文哲的案，過去im.B案也是，他帶秘密證人給檢察官作證、協助辦案，結果秘密證人直接被出賣，變成週刊幫陳歐珀洗地的內容，

黃國昌批評，當時檢察總長邢泰釗表示震怒、法務部徹查半天說查無不法，「所以王俊力說要行政調查，大家認為北檢公信力還有多高？」

至於稍早鄭銘謙回應吳乃仁一事說會請高檢調查，且被問到檢察官能不能去，鄭稱「公務員都是按照規定」等？黃國昌表示，「奇怪，怎麼一個法務部長⋯可能知道裡面是吳乃仁，他（鄭銘謙）也得罪不起，講話軟趴趴的，要高檢署了解、有相關規定，一個法務部部長這時候該說什麼？應是『徹查到底、嚴查嚴辦』、『違反檢察官倫理守則一律送評鑑、彈劾，永不錄用』，這才是人民期待看到的法務部長態度。」

黃國昌批評，現在的法務部長軟趴趴，是在跟全國檢察官說「只要會經營、懂得向上管理，管理對的人、管理好賴清德親信與新潮流大老，也就是賴清德用政治生命幫忙擔保清白、欠國家1.7億都賴著不還的吳乃仁，通通都沒關係」，這時候該採取行動的除了法務部，還有負責強制執行的單位，要不要命吳乃仁報告財產狀況？

黃國昌說，吳乃仁說沒錢還國家，但出入都是坐BMW 7系列、吃高檔餐廳，還有辣妹作陪，「錢是哪裡來的？不用誠實報告財產狀況嗎？還是因為他（吳乃仁）是賴清德力挺的人，怎麼樣都沒關係、沒有人敢動？台灣還是法治國家嗎？綠色權貴橫著走，公平正義蕩然無存！」

▼黃國昌爆，吳乃仁於2024年12月出入某高檔餐廳，席間還有北檢檢察官徐名駒。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）