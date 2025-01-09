擬禁養955種動物　綠委斥農業部「大小眼」：動保司長是矛盾關鍵

▲民進黨立委張雅琳。（資料照／正國會提供）



記者杜冠霖／台北報導

農業部日前開會討論增列禁止輸入或飼養動物，共計955種物種，引起關注。農業部7日表示，其中7成已禁止輸入，無預定實施時間表，會就有共識部分優先實施。對此爭議，綠委張雅琳8日表示，此次部分禁養的物種缺乏具體的科學依據，也未跟專家團體清楚溝通，將召開協調會釐清，而這次輿論延燒，冰凍三尺非一日之寒，農業部動保司江文全司長上任一年半以來，長期忽視異寵飼主的聲音，才是矛盾逐漸累積的關鍵。

農業部動物保護司3日召開「修正指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，增列禁止輸入或飼養動物，共計955種物種。根據名單，指定禁止輸入或飼養包含22類，如眼鏡凱門鱷、犰狳科所有種、河狸所有種、犬科所有種（家犬除外）；另外禁止飼養8種，包含浣熊、鱷龜所有種等。

動保司長江文全接受媒體聯訪指出，欲推動寵物分級管理已規劃2年，先期評估原已陸續進行，有此規劃主因動保議題愈來愈受關注、飼主飼養動物漸漸多元，非與處理外來種綠鬣蜥、埃及聖䴉移除等有關。江也強調，未來縱使實施禁止飼養，現行的業者、飼主提出申報仍可飼養，絕對不會影響飼主權益，也包含不影響動物園、展演場所、教學等特定場域。

對此爭議，張雅琳從上週日就介入斡旋，張表示，此次部分禁養的物種缺乏具體的科學依據，也未跟專家團體清楚溝通，導致輿論延燒。本週二已與農業部杜文珍次長開會，要求公開歷次會議資料及專家意見，並將於下週與關心此議題的立法委員吳沛憶、黃捷與陳培瑜共同召開協調會，邀集異寵團體、專家與農業部，以尋求各方共識化解爭議。

張雅琳強調，協調會將聚焦釐清禁養名單的制定依據，並深入討論異寵管理制度與後續配套措施，以確保政策制定能兼顧動物福利、公共安全與生態保育的多重目標，「我們希望建立的不只是單向的禁令，而是一個合理、科學、能被民間接受的管理制度，讓飼主可以安心陪伴他們的異寵，也讓政策成為社會進步的助力。」

對於本週日（12日）上午10點，異寵團體集結抗議，爭取飼主權益，張雅琳認為，冰凍三尺非一日之寒，這絕不是個案導致，而是長期動保政策失衡累積的不滿，農業部動保司江文全司長上任一年半以來，長期忽視異寵飼主的聲音，才是矛盾逐漸累積的關鍵。

張雅琳要求，動保司應保持一致的標準，以動物福利與公共安全為原則，擘劃相關的政策，不應因飼主基數小就「大小眼」。她也呼籲江文全司長遊行當日親赴現場，傾聽訴求，用行動展現溝通誠意。