「大罷免」能踩煞車？　林濁水質疑：戰鬥藍戰鬥綠「我鬥故我在」

▲國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日放話將罷免41席藍委，國民黨立委賴士葆則回應「以罷制罷」反制，但兩黨中央卻都表示「不鼓勵主動發動大罷免」。對此，前立委林濁水提出4質疑，他表示，會要求黨公職不得協助嗎，還是根本暗中發動？要擋能擋得了？兩黨真的找到僵局解方？愈罷愈亂怎麼辦？他直言，戰鬥藍、戰鬥綠「我鬥故我在」，當然痛苦的是領導人和民眾，看來大局只能這樣了，代價一定要付出的，只怕付出得不對頭，還是沒有收穫。

針對大罷免，林濁水點出4質疑，兩大黨中央都公開表示不支持，至少不鼓勵大罷免，但是，第一、會要求黨公職服務處不得協助連署罷免嗎？還是默許，甚至根本就是暗中鼓勵，暗中發動？第二、最重要的，要擋的話，擋得了嗎？

林濁水表示，第三、大罷免所以起，緣於僵局無解，兩黨中央真的找到了解方？還是只有本事講一些冠冕堂皇的空話？假如這樣，憑什麼擋得住大罷免？第四、愈罷愈亂怎麼辦？

林濁水認為，也許台灣真走到「非天下大亂，局勢不可能大好」的地步，非進入彼此非碰壁再碰壁、痛苦再痛苦，卻仍然不會覺悟到非認真地找解方不可的處境了，這倒也是人類塑造民主體制的常態。

林濁水說，當然痛苦的是領導人和民眾；至於戰鬥藍、戰鬥綠「我鬥故我在」，戰鬥最亢奮是不會有痛苦的，也無所謂碰壁這一回事。

最後，林濁水強調，看來大局只能這樣了，代價一定要付出的，沒有付出肯定沒有收獲，不過，只怕付出得不對頭，有付出還是沒有收穫。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）