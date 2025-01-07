女中尉沒穿內衣　男士官「凍未條」襲胸摸下體！判1年定讞

▲男士官對女中尉伸出鹹豬手，襲胸摸下體。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在軍中服役的張姓士官督導長到部隊裡女中尉排長小華（化名）租屋處聊天時，目睹小華沒穿內衣的模樣太誘人，竟趁機伸出狼爪，從後抱住小華襲胸、摸下體，小華不甘受辱提告，張姓士官一、二審被依強制猥褻罪判徒刑1年，他不服上訴，最高法院駁回上訴確定，將入獄服刑。

判決指出，小華原本在屏東軍事某單位擔任中尉排長，2021年3月1日準備調到台南另一單位擔任上尉組長，張姓士官得知後，到小華的租屋處，看她要搬家有沒有需要幫忙？小華不好意思拒絕，邀請張男進屋。

小華當時在屋內整理搬家的東西，因天氣太熱沒穿內衣，沒想到張男竟趁她不注意，先出手襲臀後，又從後環抱，把手伸進衣服內一陣亂摸，小華雖立刻喝叱拒絕，但張男卻不停手，又繼續對她上下其手，小華奮力掙脫後，立刻告知友人，並報警處理。

張姓士官被告後，坦承有摸小華的胸部和臀部，也有親吻她的耳朵、頸部及背部，但否認強制猥褻，辯稱當時兩人坐在床上有稍微肢體碰觸，他覺得氣氛到了才出手，而且小華一拒絕他就停止了，最多只能算是性騷擾。

一、二審法官根據證人的相關證詞和小華事後就醫出現焦慮情緒、失眠、情緒起伏大等事證，認定張姓士官犯行明確，因此依強制猥褻罪判處他徒刑1年，他不服上訴，最高法院日前駁回他的上訴，全案確定。