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Dcard大書拍片聊外遇　認了「想重返幕前」：但知錯也是真的

▲▼大書。（圖／翻攝自Instagram／shuyi1117）

▲大書。（圖／翻攝自IG／shuyi1117）

記者鄺郁庭／綜合報導

「Dcard Video」前團隊成員大書先前被爆料婚內出軌，對象是公司新人，事後他離職並拍片道歉。2日卻更新頻道，透露自己有煩惱，決定到公園找人傾訴，影片掀起爭議。事後，大書坦白自己試圖重返螢光幕前的意圖被看穿，「但我認知錯誤也是真的，並希望這份錯誤能像芒刺給的警惕一般，讓我這輩子坐立難安」，再度引發話題。

大書2日更新頻道，發布標題為「『外遇了怎麼辦？』跟公園長輩聊外遇，長輩會說些什麼呢？」的影片，他說自己外遇、離婚，目前也處於失業狀態，有著很多煩惱卻不知道能跟誰說的他，決定到公園聽聽長輩意見。

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影片曝光後，大票網友直批大書沒有悔意，「等哪天你們的另一半直接在鏡頭前面這樣明目張膽的出軌，看看你們還會不會去跟他加油」、「原本覺得大書是個很棒的人，但影片完全看不出悔意和想改過自新的機會。感覺完全是想藉由其他人的話語，來襯托出自己外遇是件很稀鬆平常合理的事」、「為了復出，無所不用其極。」

但也有些網友留言加油鼓勵，「每個人都會犯錯，很佩服大書願意直面自己錯誤的勇氣，知道錯在自己，也想要重新再站起來，網路上的謾罵已經很多了，希望風向不要再把人往死裡打。」

事後，有網友發現該支影片的說明欄有更新，大書表示，看到留言之後，他想和大家分享一些心裡的話，有看到很多人分享心中認為適合他反省或懺悔的方式，他真心感謝。

大書說，過去自己不智、衝動甚至是卑劣的選擇，讓對方和自己的身心都受巨大傷害，「生活中『痛苦』的感受度，遠遠大於當時妄想追求的短暫刺激或歡愉感，而當時受傷害的人所感受到的痛苦程度想必更甚於我。」

他說自己拍片並記錄下和外人討論這件事的過程，確實使用企劃型思考架構和執行方式處理了，「我試圖重返螢光幕前，保持創作並想繼續享受掌聲的意圖，也被你們看穿了。」但自己認知錯誤也是真的，希望這份錯誤如芒刺在背，給他警惕、一輩子坐立難安，「在面對未來每個意識到自己可能衝動或犯錯的選擇交叉口時，能夠成為及時煞車的一份嚴正警告。」

看到有人指責他，這種方式的反省沒有隱蔽、自毀、廉恥，除去影片這10分鐘以外的現實生活，自己彷彿是個功利薰心的奸詐小人，剩下23小時50分鐘都處心積慮地想利用事件獲益，「並非如此，我只是試圖用自己熟悉的影片創作方式和自己對話，並奮力的用最後一絲力氣想揮棒擊打，掃除那些徬徨和持續壟罩著的迷惘。」

最後，大書強調，這是他的決定和接下來的打算，「螢幕前的我，想要、也會繼續在自己能感受熱情和訴說想法的影像創作領域裡持續修正、耕耘；螢幕後的我，想要、也會背著錯誤給的警惕繼續活著，並且用一切方式愛自己和愛身邊的人。」

大書的發言引發Dcard討論，許多網友仍舊不買單，「白話文：我真心道歉，但也真心想繼續當網紅，請按讚、訂閱、開啟小鈴鐺」、「如果退居幕後沒話說，但還想當螢幕前的人、想要有流量，那就要接受批評」、「覺得復出拍片沒有不行，只是重新拍的第一支片叫做外遇怎麼辦，內容也看起來沒在反省，大家才會更氣吧？」

也有人幫大書補血，「我比較好奇他的出軌除了傷害到原配，還有傷害到誰？為什麼一堆人要燒成這樣不給活路？」「沒錯，他是個偷吃出軌男，但劈腿也不是什麼罕見的事，丟了工作也已經夠慘了，自己當YouTuber拍個片還好吧，大家還要繼續唾棄他唾棄成那樣讓我很不解。」

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