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買「玉米蛋餅＋起司」貴10元！他聽店家算法氣炸：玩文字遊戲

一名網友在網路上發文抱怨，指出他日前在台南南區某豆漿店購買2份「玉米蛋餅＋起司」，結果卻被店家以另一種算法多收10塊，讓他相當氣憤。（示意圖／報系資料照）

▲網友分享自己買2份「玉米蛋餅＋起司」被多收20元，怒斥店家玩文字遊戲。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名網友在網路上發文抱怨，指出他日前前往台南南區某豆漿店購買2份「玉米蛋餅＋起司」，按照標價計算，共計應為80元。結果，店家卻以「起司蛋餅＋玉米」的價格收費，一份蛋餅瞬間被多收了10元，2份因此貴了20元，讓原PO相當氣憤，直呼「少在那邊玩文字遊戲」。貼文一出立刻引起網友熱議。

一名網友在Facebook社團「台南大小事」中發文抱怨，指出他近日到台南南區某豆漿店，購買2份「玉米蛋餅＋起司」。若是按照店家標價計算，價錢共計應為玉米蛋（30元）加起司（10元）再乘以2，一共是80塊。

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沒想到，當原PO到櫃台結帳時，店家卻跟他收100元。當下原PO便向店家提出質疑，結果店家解釋，因為加了起司，所以是以「起司蛋餅」做計算，會變成起司蛋餅（40元）加玉米（10元）再乘以2，總共為100元。

而這讓原PO相當氣憤，直呼「好玄，很玄，真的太玄了，刷新了我的三觀，我不是買不起吃的，我不差那20塊，就算要退，我也不收，少在那邊玩文字遊戲，本人說話一切事實，不怕店家告。」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「通常遇到這種還沒給錢就直接退掉不要就好了，沒必要在那邊生氣，你氣死你自己對方也不覺得怎樣何必呢」、「你的邏輯太清楚，起士邏輯太模糊」、「我家這裡的早餐店，也是跟那的店的算法一樣」、「下次要跟他說，我要玉米蛋餅+10元起司就好」、「店家這種算法我還第一次知道的欸，看來以後買東西都要先詢價了」。

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