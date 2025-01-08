小孩開銷全包　他怨不公平「玩具500元也要我出」！妻：因為從父姓

▲原PO不滿意小孩的開銷都由他負擔。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

小孩出生後，父母可以書面約定子女從父姓或從母姓，一名人夫氣炸指出，小孩是夫妻倆共同決定要生的，但孩子的所有生活開銷，包括學費、飯錢和玩具費用，都是由他一人負擔，老婆總是以「因為跟你姓」為由要他出錢，讓他感到非常不公平，提出老婆拿300萬，孩子改跟母姓，老婆卻暴怒，貼文掀起討論。

人夫在Dcard發文，孩子是夫妻雙方共同決定要的，但從孩子出生後，學費、飯錢甚至是玩具費用全都是他在支付，讓他非常不滿，「小孩買個五百塊的玩具也要我出」，認為這些開銷應該由夫妻共同承擔，「當初妳說妳很喜歡小孩，妳爸媽可以幫忙顧我才同意生」。

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然而，老婆給出的理由，是因為孩子從父姓，所以應該由他負責所有開銷。原PO便提出孩子改跟母姓，並要老婆支付300萬元，「房子是我買的，沒有讓老婆出一分錢」，小孩出生之前，爸爸擔心他花費太大，贊助他300萬元還房貸，「現在小孩敢跟媽媽姓，岳父岳母要表示一下吧？」

不過老婆聽完後卻暴怒，原PO無法理解，「我真的不在意小孩的姓氏，懷孕的時候也問過老婆意見，她當時說可以跟我姓，現在又拿姓氏來情勒，實在是有夠煩。」

貼文曝光，網友挺原PO，「你完全是對的，老婆一直拿姓氏要求付錢，反過來換成她的姓，卻不想付錢了，當初還是他想要孩子的」、「其實男方已經出了大部分的錢，在意的是女方連順手的小錢都要跟男方斤斤計較吧！這是感受問題」。不過也有人指出，「看完只覺得小孩超可憐，建議離婚」、「一起當隊友愛小孩、愛彼此才是建立家庭婚姻初衷」、「如果是小孩，我個人不會計較錢，畢竟是自己的，如果是愛小孩的人，愛都來不及了」。