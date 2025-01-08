爆偷畫盜圖！慈濟認了原創是李健儀　卻只願在壁畫「加註原由」

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

作家苦苓日前PO文爆料慈濟「偷畫盜圖」，指出慈濟曾找來李健儀教授為嘉義大林醫院繪製大型壁畫，怎料李畫完油畫草稿後，慈濟便以經費不足為由喊停，後來竟找其他「廉價勞工」照著李的油畫製作完成，並署名是他人的創作，李健儀也出面證實此事。對此，慈濟今（8日）證實李健儀是原創者，但只願意在壁畫旁加註說明壁畫製作原由。

▲嘉義大林慈濟醫院一樓大廳的「佛陀問病圖」大型壁畫，是由陳姓藝術家製作完成。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）



李健儀2014年曾在臉書表示，他當時從素描起筆至油畫原稿完成，共花一年4個月，完成前置作業後，他才正式提出壁畫總工程款報價，「沒料貪功的師姐，向我謊稱：『上人 決定不要畫了』，並曉以佛理欺我，廉價讓與油畫原作及無償版權，備好合約內容，原先甚至約束我永不能公布我是原創者（經力爭刪除），同意慈濟諸多形式印刷、廣宣（斷沒有容許壁畫製作字眼）……。」

▲李健儀創作的「佛陀問病圖」油畫，目前仍掛在嘉義大林慈濟醫院院長室外。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）



李健儀指控，事後慈濟將壁畫工程以減半價碼委託給「陳欽X」，結果壁畫卻在開幕前差點交不了差，上人急尋他協助完成，「我內心抖動著第一次出現在無法完成的壁畫前，無奈他斷不接受我的參與…。甚且最終甘冒侵犯創作人格權，左下角毅然簽名『陳欽X恭繪』…。」

嘉義大林慈濟醫院今（8日）發聲明表示，一樓大廳「佛陀問病圖」，是於醫院建院時，李健儀教授承擔慈濟志工委託，協助創作「佛陀問病圖」原畫，李教授與慈濟志工於1999年9月16日簽訂該幅「佛陀問病圖」的「畫作及著作財產權讓與契約」，之後依李教授原創完成「佛陀問病圖」的壁畫製作。

如今爆發著作權爭議，大林慈濟醫院創院院長，慈濟醫療志業林俊龍執行長7日也特別去電李健儀教授表達致意。

大林慈濟醫院表示，感恩且珍惜李健儀教授的創作。除了仍持續於院長室展示、保存李健儀教授原畫外，將於「佛陀問病圖」壁畫前標示製作原由，說明李教授為繪製該圖像的原創作者身分。