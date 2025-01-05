濕地濫射光電板被破壞？　內政部：均依法擬定保育計畫

▲有民眾投書媒體控內政部主管濕地濫設光電板，影響黑面琵鷺棲地。（資料照／記者林東良翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣西海岸濕地與鹽灘遭指被破壞，濫設光電板。對此，內政部國家公園署澄清，依據濕地保育法目前劃設59處重要濕地，2處國際級，40處國家級，17處地方級，面積共有4萬2,730公頃。這些重要濕地均依法擬定保育利用計畫，進行濕地環境保育及明智利用項目管理，沒有所謂光電設置踐踏珍貴濕地情形。113年國內出現黑面琵鷺數量，也較112年同期呈現增加趨勢，並無減少狀況。

國家公園署表示，濕地保育法施行以來，從來沒有允許於國內其他重要濕地設置任何綠能設施。該文所指嘉義布袋、台南七股，高雄永安等鹽田設置光電場區域，均非依法劃設重要濕地範圍。而先前曾配合桃園農業博覽會新屋農博環境教育園區設置，同意於桃園新屋12-14號池（屬桃園埤圳重要濕地）設置示範光電設施，也屬示範性設施，並嚴格監控管制。此外，內政部也非綠能設施主管機關，該文宣稱本部原本規劃嘉義、臺南共800公頃鹽灘地搭建光電板一事絕非事實。

國家公園署指出，依據濕地保育法，重要濕地指具有生態多樣性、重要物種保育、水土保持、水資源涵養、水產資源繁育、防洪、滯洪、文化資產、景觀美質、科學研究及環境教育等重要價值，經依重要濕地評定變更廢止及民眾參與實施辦法申請及依濕地保育法第8條、第10條公開展覽、審議、評定及第11條公告之濕地始得稱為重要濕地，例如近期行政院核定屏東縣政府申請31公頃萬年濕地群（地方級）重要濕地，即是依照相關規定、條件檢視程序作業核定，但這類型重要濕地全國總計42,730公頃，並非投書提到達40萬公頃。國家公園署近期也積極協助彰化在地環保團體，申請彰化芳苑濕地進行審查。

國家公園署說明，目前最新黑面琵鷺調查資料顯示，截至113年12月國內出現3,205隻，相較112年同期還增加176隻，相較前次調查也增加125隻，沒有濕地設置光電造成數量減少情形。

國家公園署強調，如果在重要濕地或其保育利用計畫範圍內，發生破壞生物洄游通道及野生動植物繁殖區或棲息環境等行為，將立即依濕地保育法裁罰，呼籲各界共同守護珍貴的濕地環境。

