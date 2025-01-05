　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北高中生舉五星旗喊「回歸祖國」！教育局曝動機：無政治立場

▲網傳影片是新北某高中學生拍的。（圖／翻攝自Dcard）

▲網傳影片是新北某高中學生拍的。（圖／翻攝自Dcard）

記者閔文昱／綜合報導

最近有網友在微博看到一段影片，片中是三個男生疑似是新北某高中生，其中兩人舉著五星旗，另一人則是對著鏡頭喊，「大家好，我們是台灣省高中生，希望我們台灣省省長賴清德能夠在2025之前讓我們回歸祖國」，引發爭議。對此，新北市教育局回應，學生的動機純粹是為了吸引同儕的注意，並無特定的政治立場。

有網友在Dcard轉貼該段影片，透露片中三個男生是新北某高中生，其中兩人舉著五星旗，另一人則是站在紅旗前，對著鏡頭喊「大家好，我們是台灣省高中生，希望我們台灣省省長賴清德，能夠在2025之前讓我們回歸祖國」，最後齊喊「此生無悔入華夏，來世還做中國人」，並跟著「只要小伙精神賽，到哪兒都是實力派」的音樂搖擺起來。

影片令一票網友看傻開酸，「敢拍卻不敢露真臉，把頭修的比鴕鳥還小醜死了」、「這麼喜歡幹嘛不自己先過去==」、「蠢到我分不清他們是認真還是反串」、「給我中國朋友看，人家只說：神經病。」不過也有人認為影片中的學生是在故意反串，以諷刺的方式來吸引眼球，只是在玩笑。

針對事件，新北市教育局回應，教育局已經向學校了解了事件的來龍去脈，學生表示他們的動機純粹是為了吸引同儕的注意，並無特定的政治立場。教育局進一步說明，該影片是學生們2周前出於嬉鬧之舉拍攝並上傳至個人網路社群帳號，但隨後主動將影片下架。

此外，校方也表示，他們已經對此事件進行了解並視學生需求輔導，強調多元社會尊重各種政治立場，但是學生在穿著校服時代表學校，應更留意言行舉止，未來將加強宣導，提醒學生注意網路使用及其行為責任的關係，避免衍生爭議。

學校校長也進一步澄清，影片中的學生大約15、16歲，他們在認知方面相對較不成熟，比較調皮，喜歡表現自己，校方已經與學生進行對話，提醒他們注意自身行為，尊重個人政治立場認同，並將透過學生集會時間，針對網路應用衍生的事件，以及其造成的擴散效應與嚴重性，進行宣導。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
全聯公告「禁做荒謬1事」　全場笑了：真的別低估奧客恥力
2寶媽「謎樣液體」狂流…竟是罹癌
快訊／桃園電子廠大火　先豐母公司臻鼎發重訊
陳喬恩淪票房毒藥？　新片上映12天收不到15萬
快訊／桃園電子廠大火「緊急疏散342人」！百名消防搶救7小時
阿姨人肉佔車位「年輕人不懂尊重」！女駕駛一招反擊全場讚爆
五月天桃園最終場　阿信突自爆「有大事宣布」慘被嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北高中生舉五星旗喊「回歸祖國」！教育局曝動機：無政治立場

國發會前副主委游建華病逝　專業獲藍、綠肯定並重用

3理由力挺柯建銘當萬年總召　國民黨：讓民進黨跟他一起近黃昏

小草11日上街挺柯文哲為「家務事」　朱出席機率低、藍軍自由參加

爆青鳥咒藍委「全體死亡」　徐巧芯：是否跟嘲人父喪異曲同工？

依法處理5中國籍里長被指清算鬥爭　內政部：毫無關聯

被陳佩琪感謝接艱巨任務　黃國昌「不推辭柯的交代」：恩情一直放心中

「雙罷」破賴清德和解假面　李彥秀：柯建銘要證明立院他說了算

柯文哲2014年收現金未存專戶？　陳佩琪發聲！要許富舜供2資料查證

國民黨迎戰綠大罷免！　喊罷吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

EXO 2025年合體？ 張藝興曝：正在聊　#星光雲REELS

新北高中生舉五星旗喊「回歸祖國」！教育局曝動機：無政治立場

國發會前副主委游建華病逝　專業獲藍、綠肯定並重用

3理由力挺柯建銘當萬年總召　國民黨：讓民進黨跟他一起近黃昏

小草11日上街挺柯文哲為「家務事」　朱出席機率低、藍軍自由參加

爆青鳥咒藍委「全體死亡」　徐巧芯：是否跟嘲人父喪異曲同工？

依法處理5中國籍里長被指清算鬥爭　內政部：毫無關聯

被陳佩琪感謝接艱巨任務　黃國昌「不推辭柯的交代」：恩情一直放心中

「雙罷」破賴清德和解假面　李彥秀：柯建銘要證明立院他說了算

柯文哲2014年收現金未存專戶？　陳佩琪發聲！要許富舜供2資料查證

國民黨迎戰綠大罷免！　喊罷吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸

房地產不景氣　中國百大房企2024年銷售減逾30%

靈鷲山普仁獎頒獎典禮　86位小太陽傳遞善與堅韌力量

被賣到柬埔寨當豬仔！　女星收「粉絲求救訊息」急報警竟是詐騙

全聯鮮奶區公告「禁做荒謬1事」　全場笑了：真的別低估奧客恥力

味全龍組團17人赴美訓練　取經打擊結合運科

快訊／桃園電子廠大火　先豐母公司臻鼎重訊：損失待判定

新北金蛇迎春！淡水魚藏餐廳外帶年菜　即日起預訂享優惠

2寶媽「謎樣液體」狂流3年…竟是罹癌　醫：前期幾乎沒症狀

佛光山金光明寺寒冬送暖　1200戶弱勢家庭領受福田金福袋

快訊／桃園電子廠大火！　緊急疏散342人

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

政治熱門新聞

柯2014年收現金未存專戶？陳佩琪發聲

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

柯拜完城隍爺被押　他曝阿北僅祈求1事

苗博雅嘲諷黃國昌「留鬍撈同情票」　道歉文遭譙爆

柯文哲羈押禁見！　陳琬惠：3天逾8000人申請加入民眾黨

徐巧芯控透過隨扈投資中國　柯建銘還原時序打臉：必提告，法院見

力保預算　海基會董座：砍1億那我明天就辭

柯建銘喊「大罷免潮」罷41區域藍委　民進黨中央回應了

爆柯建銘藉隨扈「投資大陸」　徐巧芯秀證據：中共同路人在民進黨

民眾黨曾想辦主席初選辯論　論及「誰敢跟國昌辯」作罷

柯文哲、黃國昌「一慢一快」　黨內人士比較兩人差異

爆青鳥咒藍委死亡　徐巧芯：綠營無人問責

國發會前副主委游建華病逝　獲藍、綠肯定並重用

更多熱門

相關新聞

新北高中生舉五星旗喊「省長賴清德」

新北高中生舉五星旗喊「省長賴清德」

最近有網友在微博看到一段影片，片中是三個男生疑似是新北某高中生，其中兩人舉著五星旗，另一人則是對著鏡頭喊「大家好，我們是台灣省高中生，希望我們台灣省省長賴清德能夠在2025之前讓我們回歸祖國。」這令網友看傻，「真是國之棟樑啊…」但也有人直呼，「以為是故意反串欸！」引發話題。

國道1林口交流道改善工程　侯友宜盼2027年如期完工

國道1林口交流道改善工程　侯友宜盼2027年如期完工

快訊／新北男疑操作機具不慎！手腕慘遭夾斷

快訊／新北男疑操作機具不慎！手腕慘遭夾斷

不爽讓路！莽男持械下車卻跌倒　雙方都慘了

不爽讓路！莽男持械下車卻跌倒　雙方都慘了

陸渣男腳踏多條船　正宮看熱門影片意外捉姦

陸渣男腳踏多條船　正宮看熱門影片意外捉姦

關鍵字：

新北高中生影片爭議教育局

讀者迴響

熱門新聞

濟航墜機前疑撞「10倍大鳥群」！驚悚畫面曝

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼

人妻大方揪3P「只限女生」！丈夫爽80人斬

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

柯2014年收現金未存專戶？陳佩琪發聲

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

蛇年2000元刮刮樂風向變了！　台彩「不能說的祕密」大解析

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面