新北高中生舉五星旗喊「回歸祖國」！教育局曝動機：無政治立場

▲網傳影片是新北某高中學生拍的。（圖／翻攝自Dcard）

記者閔文昱／綜合報導

最近有網友在微博看到一段影片，片中是三個男生疑似是新北某高中生，其中兩人舉著五星旗，另一人則是對著鏡頭喊，「大家好，我們是台灣省高中生，希望我們台灣省省長賴清德能夠在2025之前讓我們回歸祖國」，引發爭議。對此，新北市教育局回應，學生的動機純粹是為了吸引同儕的注意，並無特定的政治立場。

有網友在Dcard轉貼該段影片，透露片中三個男生是新北某高中生，其中兩人舉著五星旗，另一人則是站在紅旗前，對著鏡頭喊「大家好，我們是台灣省高中生，希望我們台灣省省長賴清德，能夠在2025之前讓我們回歸祖國」，最後齊喊「此生無悔入華夏，來世還做中國人」，並跟著「只要小伙精神賽，到哪兒都是實力派」的音樂搖擺起來。

影片令一票網友看傻開酸，「敢拍卻不敢露真臉，把頭修的比鴕鳥還小醜死了」、「這麼喜歡幹嘛不自己先過去==」、「蠢到我分不清他們是認真還是反串」、「給我中國朋友看，人家只說：神經病。」不過也有人認為影片中的學生是在故意反串，以諷刺的方式來吸引眼球，只是在玩笑。

針對事件，新北市教育局回應，教育局已經向學校了解了事件的來龍去脈，學生表示他們的動機純粹是為了吸引同儕的注意，並無特定的政治立場。教育局進一步說明，該影片是學生們2周前出於嬉鬧之舉拍攝並上傳至個人網路社群帳號，但隨後主動將影片下架。

此外，校方也表示，他們已經對此事件進行了解並視學生需求輔導，強調多元社會尊重各種政治立場，但是學生在穿著校服時代表學校，應更留意言行舉止，未來將加強宣導，提醒學生注意網路使用及其行為責任的關係，避免衍生爭議。

學校校長也進一步澄清，影片中的學生大約15、16歲，他們在認知方面相對較不成熟，比較調皮，喜歡表現自己，校方已經與學生進行對話，提醒他們注意自身行為，尊重個人政治立場認同，並將透過學生集會時間，針對網路應用衍生的事件，以及其造成的擴散效應與嚴重性，進行宣導。