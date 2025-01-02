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蜜月旅行20萬「老公全出不合理嗎？」　兩派吵翻：幫妳出要感恩

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲蜜月旅行的費用該如何分配？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少新婚夫妻都會計劃蜜月旅行，讓彼此感情更甜蜜，就有網友表示，夫妻倆去蜜月旅行，估計花費15-20萬元，如果全讓老公一人出，會不合理嗎？貼文曝光，網友認為要互相，「大家都一樣辛苦工作！為什麼你好意思讓老公全出？」「你們自己說好就好，但這不是義務」。

有網友在Threads發文，蜜月旅行的費用大約在15萬到20萬之間，並且全由老公一人負擔，「這樣很不合理嗎？」

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貼文掀起熱論，男網友留言，「我們夫妻去夏威夷蜜月旅費20萬左右，我全買單覺得理所當然，這有什麼好討論的 。我老婆不要婚紗照、婚禮，我根本賺爛」、「我一個人出30萬，換我老婆臉上的笑，值得」、「我覺得還是要看收入而定。蜜月去歐洲費用我是全出，每年出錢去一趟歐洲讓老婆散心」。

也有女網友留言，「我蜜月去極光團是我老公出的錢！但中間採買或是換錢的部分是我出，是我老公體諒我賺得沒有他多，感恩的心」、「如果月子中心老公全出，我還勉強覺得合理，蜜月叫老公全出，真的有點搞笑」、「另一半要幫忙付就感恩，如果要你幫忙分攤，就互相體諒生活不容易」、「我跟我老公出去玩的費用都各出各的，我一樣玩得開心，當然老公偶爾加碼我買東西，雙方有講好比較重要，去計較誰付出的比較多就過份了」。

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲兩方說好就好。（示意圖／CFP）

還有網友表示，「我同事帶他老婆歐洲旅遊60萬加上她要去LV精品店買幾十萬包，食衣住行全出，他對老婆的要求只有站在他旁邊要美麗、滿足生理需求、情緒價值，還有生孩子」。

有網友指出，要衡量雙方的經濟狀況，「為什麼蜜月理所當然的讓男方買單？有多少錢做多少事」「我跟我老公薪水差不多、存款差不多，我們是AA制去的，所以講清楚，雙方都要能接受，重點是蜜月要開心，內心不要有疙瘩」、「沒有對錯也沒有合不合理，只有甘不甘願，跟你們夫妻之間談的條件如何」、「老公願意都合理，老公不願意還硬逼，就是這段婚姻可能不合理」。

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