45度熱天！男被警強壓在「93度燒燙柏油路上」　三度燒燙傷毀容

▲柏油路。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名男子在45度高溫天氣走在街上時，突然遭警方攔檢並且強壓在燒燙的柏油路上，導致他全身多處三度嚴重燒燙傷，決定對當局提出法律行動，要求1,550萬美元（約台幣5億多元）賠償金。

30歲男子肯楊(Michael Kenyon)指控，去年7月6日他在鳳凰城當地停車場內邊滑手機邊散步時，突然遭一輛經過的警車攔住。監視器畫面可看到，肯楊放下手機時，2名警官下車走近他，幾分鐘後試圖把他上銬，雙方發生了肢體衝突。

肯楊正在抵抗時，又有2名警官也加入逮捕，最後被4名警方強壓在柏油路上約4分鐘，附近許多民眾聽到他發出慘叫。當天鳳凰城溫度約華氏114度（約攝氏45度），柏油路的溫度可能高達華氏180至200度（約攝氏82度至93度）。

肯楊因為全身多處嚴重燒燙傷，後來住院長達1個多月，燙傷部位包含臉部、手臂、胸部和腿，膝蓋以上的大面積皮膚幾乎消失，他表示，燙傷的痛苦非常難受，當下能感覺到自己的皮膚正在融化。

肯楊的律師表示，當時因為肯楊的室友報案筆電失蹤，所以警方把他當作是竊案嫌疑人，後來也沒有被起訴，「他沒有犯罪，從來沒有被指控任何偷竊罪」，事件造成他毀容與精神創傷，決定向當局提出1,550萬美元和解金，否則就會正式在聯邦法院向市政府提告。