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女曾傳求救簡訊！好友去她家查看　發現無頭屍「斷頭塞垃圾袋」

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲好友擔心女子安危，結果發現斷頭屍。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國南達科他州一名女子曾傳訊和朋友求救，說她感覺自己的生命遭到威脅，結果就被朋友在居住公寓中找到無頭屍，生前慘遭斬首，斷頭被丟棄在塑膠袋中。

41歲女子海瑟(Heather Ann Bodden)因為沒有聯繫，3名朋友擔心她的安危，2日下午前往她位於揚克頓市(Yankton)家中查看，結果在公寓內發現一具無頭屍。

警方後來在一個塑膠袋中找到海瑟被砍下的頭，後來認為其32歲男友克雷格(Craig Allen Nichols Jr.)嫌疑重大，將他逮捕。朋友告訴警方，在事發前1天曾收到海瑟傳來的簡訊，稱遭到克雷格用武器威脅。

警方調閱監視器，事發當天拍到有3名男子進入海瑟家中，其中1人就是克雷格，且拍到克雷格攜帶塑膠袋進出死者住家的畫面，目前將人關押在監獄中候審，指控犯下二級謀殺、一級過失殺人和藐視法庭罪，案件預計於8日開庭。

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