女曾傳求救簡訊！好友去她家查看　發現無頭屍「斷頭塞垃圾袋」

▲好友擔心女子安危,結果發現斷頭屍。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國南達科他州一名女子曾傳訊和朋友求救,說她感覺自己的生命遭到威脅,結果就被朋友在居住公寓中找到無頭屍,生前慘遭斬首,斷頭被丟棄在塑膠袋中。

41歲女子海瑟(Heather Ann Bodden)因為沒有聯繫,3名朋友擔心她的安危,2日下午前往她位於揚克頓市(Yankton)家中查看,結果在公寓內發現一具無頭屍。

