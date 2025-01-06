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下大雨後散步發現「地上亮亮的」　男好奇挖出394克拉藍寶石

下大雨後散步發現「地上亮亮的」　男好奇挖出394克拉藍寶石。（圖／翻攝自TikTok／betteridge_sapphires）

▲男地上隨手挖有驚人發現。（圖／翻攝自TikTok／betteridge_sapphires）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子大雨過後晚間散步時，發現路上某處似乎亮亮的，他因為好奇決定把土挖開看看，沒想到自己沒有眼花，竟然挖出一個約394克拉的藍寶石，驚奇畫面在網路上曝光。

身為專業藍寶石礦工的男子麥特(Matt Betteridge)，與合夥人一同昆士蘭中部某礦區經營相關事業，近來他在TikTok上分享，自己散步時意外撿到藍寶石的故事。

@betteridge_sapphires I found a huge 394ct Australian Sapphire on the ground! We have had some decent rains and the sapphires are out waiting to be found  #australiansapphire #fossicking #rockhound #gemhunter #epicfind #treasurehunt #betteridgesapphires #mattbetteridge #thebetteridges ♬ original sound - Matt Betteridge

麥特表示，當地近來時常下雨，他決定趁著大雨來臨前去礦區散散步，結果走著走著，眼尖的他發現地上某處疑似閃閃發光，決定碰碰運氣開始用手挖土，結果真的挖出一大顆藍寶石原石。

影片中可看到，當麥特挖出寶石時也忍不住驚呼，「哇，看看這個傢伙，真的是很大顆」，他表示，這個礦場以前就是以能發現巨大寶石聞名，但沒想到自己只是雨後散散步，隨便就發現一顆約394克拉的藍寶石。

影片曝光後獲得50多萬點閱，麥特的驚人發現讓許多網友十分羨慕，不過他後來表示，他不打算把這顆原石切割，除了因為這個寶石的市價沒有很高，約1,000澳幣（約台幣2萬多元），而且他們覺得這顆寶石原始的模樣已經足夠特別，所以打算留著自己收藏。

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