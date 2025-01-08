川普酸加拿大可當美國第51州　杜魯道：絕無可能

▲加拿大總理杜魯道6日宣布辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統當選人川普威脅要用經濟力量讓加拿大成為美國第51州，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）7日回嗆，加拿大絕無可能成為美國第51州，且美加兩國勞工與社區皆因成為彼此的最大貿易和安全伙伴而受益。

杜魯道6日宣布辭去自由黨黨魁和總理職務，到了7日，川普在海湖莊園召開記者會時被問及是否考慮動用武力占領加拿大，川普稱，「不，要使用經濟力量」。加拿大有75%的商品與服務出口至美國，長期以來，川普一直抱怨加拿大對美國的貿易逆差，威脅要對加拿大進口商品徵收25%的關稅。

針對川普的言論，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，「川普的說詞表明他完全不了解加拿大是如何成為一個強大的國家……面對威脅，我們從不退縮」。保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）也透過社群平台X發文說，「加拿大永遠不會成為美國第51州，我們是偉大且獨立的國家」。

川普放話對加拿大進口商品課徵關稅之際，加拿大正面臨政局挑戰。杜魯道6日正式宣布辭職，但會持續擔任總理，直到自由黨選出新黨魁為止，時間點預計在3月下旬。