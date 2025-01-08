退警消年改三讀　現職基層警消嘆悲哀：調高所得替代率絕對不合理

▲警察人員人事條例部分條文修正三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院國民黨團、民眾黨團7日聯手三讀修正《警察人員人事條例》，單獨提高警察、消防、海巡、移民和空勤人員所得替代率上限到80%。銓敘部坦言，修法通過後預估基金至少提前2年用罄，這對現職人員很不公平。也有現職基層消防員在臉書社群發文表示，該修法雖然乍看是對警消人員福利，但自己感到悲哀，這份工作確實比較危險，收入比一般同職等公務員高許多，薪水夠不夠見仁見智，但調高所得替代率絕對不合理。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，警察人員人事條例就是肉桶法案，但藍白違憲上癮，相關修法違背憲法原則，國民黨卻用惡修讓公務體系所得替代率有完全不同待遇，也多次違反立法部門做出的決議，上次原住民禁伐補償修正中，邀請各黨團磋商，也做成朝野共識，未來要增加政府預算支出，都要回到相關法律規範，跟行政院充分徵詢，並找出合理可循財源。

吳思瑤指出，協議才簽訂沒多久，藍白又違憲上癮，卓榮泰充分表達捍衛憲法精神，後續釋憲準備，憲法途徑救濟手段都會積極研商，這只是整個反年改法案前菜，果不其然，國民黨為了討好自己的鐵票區，也已經提案相關公教人員所得替代率，藍營持續違憲只為政治利益，討好特定族群。

吳思瑤說明，昨天修法後藍營很多人帶風向，但對於現役警察人員待遇提升，就現職人員的薪資、福利、津貼、保障下手，照顧警消民進黨做最多做最好，調高警察薪資俸點、超勤加班費，這是史上新高也優於新人 警勤加給提升15％優於一般公務員，這17年沒有改，深夜為勞勤務津貼也優於一般公務員，這些都是幾十年來沒做的事情，民進黨政府做了。

吳思瑤強調，這才是對的解方跟好的政策，奉勸藍白適可而止，年輕世代跟公務同人的不滿，藍白不要硬幹到底，否則民意真的會反撲。時代力量最主要的年金改革主張就是調降所得替代率，以六成為基準，昨天卻是八成起跳，他之前說不改革會債留子孫，黃國昌為了政治利益出賣世代正義。

黨團也秀出一名現職消防人員昨天在臉書具名發文，發文強調，自己是消防隊員，對於藍白立委聯手調高退休警消所得替代率，雖然乍看是對警消人員福利，但自己感到悲哀，這份工作確實比較危險，但部分風險也一定反映在加給上，收入本俸加上危險，收入比一般同職等公務員高許多，薪水夠不夠見仁見智，但調高所得替代率絕對不合理。

民進黨團書記長蔡易餘指出，警消海巡工作相對其他工作危險，但這是在現職而不是退休人員，應該增加現職警消海巡福利，包含增補人員、提高薪資俸給跟超額加班費、調整17年沒動的警勤加給、更大量編列預算整修警察廳舍，既然已經退休，就按照合理所得替代率。

蔡易餘表示，國民黨版本高達91%的所得替代率，比很多上校、大學教授還高，這是很誇張的數字，過去年金改革時，黃國昌還痛罵民進黨改的所得替代率明顯偏高，這是當時的黃國昌，結果國民黨跟民眾黨推動此次修法，造成世代對立，對現職警員也不公平。