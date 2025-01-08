　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

退警消年改三讀　現職基層警消嘆悲哀：調高所得替代率絕對不合理

▲▼警察人員人事條例部分條文修正草案 三讀 韓國瑜敲槌 國民黨 民眾黨立委一起合影慶祝見證 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲警察人員人事條例部分條文修正三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立院國民黨團、民眾黨團7日聯手三讀修正《警察人員人事條例》，單獨提高警察、消防、海巡、移民和空勤人員所得替代率上限到80%。銓敘部坦言，修法通過後預估基金至少提前2年用罄，這對現職人員很不公平。也有現職基層消防員在臉書社群發文表示，該修法雖然乍看是對警消人員福利，但自己感到悲哀，這份工作確實比較危險，收入比一般同職等公務員高許多，薪水夠不夠見仁見智，但調高所得替代率絕對不合理。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，警察人員人事條例就是肉桶法案，但藍白違憲上癮，相關修法違背憲法原則，國民黨卻用惡修讓公務體系所得替代率有完全不同待遇，也多次違反立法部門做出的決議，上次原住民禁伐補償修正中，邀請各黨團磋商，也做成朝野共識，未來要增加政府預算支出，都要回到相關法律規範，跟行政院充分徵詢，並找出合理可循財源。

吳思瑤指出，協議才簽訂沒多久，藍白又違憲上癮，卓榮泰充分表達捍衛憲法精神，後續釋憲準備，憲法途徑救濟手段都會積極研商，這只是整個反年改法案前菜，果不其然，國民黨為了討好自己的鐵票區，也已經提案相關公教人員所得替代率，藍營持續違憲只為政治利益，討好特定族群。

吳思瑤說明，昨天修法後藍營很多人帶風向，但對於現役警察人員待遇提升，就現職人員的薪資、福利、津貼、保障下手，照顧警消民進黨做最多做最好，調高警察薪資俸點、超勤加班費，這是史上新高也優於新人　警勤加給提升15％優於一般公務員，這17年沒有改，深夜為勞勤務津貼也優於一般公務員，這些都是幾十年來沒做的事情，民進黨政府做了。

吳思瑤強調，這才是對的解方跟好的政策，奉勸藍白適可而止，年輕世代跟公務同人的不滿，藍白不要硬幹到底，否則民意真的會反撲。時代力量最主要的年金改革主張就是調降所得替代率，以六成為基準，昨天卻是八成起跳，他之前說不改革會債留子孫，黃國昌為了政治利益出賣世代正義。

黨團也秀出一名現職消防人員昨天在臉書具名發文，發文強調，自己是消防隊員，對於藍白立委聯手調高退休警消所得替代率，雖然乍看是對警消人員福利，但自己感到悲哀，這份工作確實比較危險，但部分風險也一定反映在加給上，收入本俸加上危險，收入比一般同職等公務員高許多，薪水夠不夠見仁見智，但調高所得替代率絕對不合理。

民進黨團書記長蔡易餘指出，警消海巡工作相對其他工作危險，但這是在現職而不是退休人員，應該增加現職警消海巡福利，包含增補人員、提高薪資俸給跟超額加班費、調整17年沒動的警勤加給、更大量編列預算整修警察廳舍，既然已經退休，就按照合理所得替代率。

蔡易餘表示，國民黨版本高達91%的所得替代率，比很多上校、大學教授還高，這是很誇張的數字，過去年金改革時，黃國昌還痛罵民進黨改的所得替代率明顯偏高，這是當時的黃國昌，結果國民黨跟民眾黨推動此次修法，造成世代對立，對現職警員也不公平。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獸父警性侵女兒348次遭起訴　400萬退休金恐泡湯
「饗饗」疑食物中毒已通報19人！　衛生局：尚未同意復業
古代壁畫12生肖沒有蛇！「這動物」取代　考古專家揭原因
TOYOTA、NVIDIA雙強合作！開發下一代自駕車、新處理
獨／三重工地釀禍非第一次！　傾斜屋受災戶怒嗆建商
1600吃饗饗「吐得像新加坡魚尾獅」　10大1小慘況曝
指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免
陸男星發聲！　證實淪豬仔「遭囚禁剃頭」
89猴咖啡喝一半...突遭4便衣壓制　「蜥蜴趴」地上關心眼鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拒卓榮泰到立院報告！　傅崐萁：周五就表決憲訴法覆議案

被疑行政不中立！陳志銘去年4月給京華城資料　陳智菡：都是公開內容

分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

退警消年改三讀　現職基層警消嘆悲哀：調高所得替代率絕對不合理

國民黨將設「罷免指揮總部」？　李彥秀：會備好18套劇本

林秉文潛逃出境竟自稱「不逃避」　徐巧芯嗆：先回來接受審判

蔡其昌2026戰台中？　黃暐瀚曝最新民調：在「這兩群人」有高滿意度

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

國民黨擬成立罷免指揮總部「立委議員一起罷」　綠黨團：這才是惡罷

陳菊腦血管阻塞「病況逐漸進步」　高醫：積極安排復健

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

黃子韜直播「傳出女人叫聲」　她一進來脫衣服..嚇瘋了XD

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

拒卓榮泰到立院報告！　傅崐萁：周五就表決憲訴法覆議案

被疑行政不中立！陳志銘去年4月給京華城資料　陳智菡：都是公開內容

分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

退警消年改三讀　現職基層警消嘆悲哀：調高所得替代率絕對不合理

國民黨將設「罷免指揮總部」？　李彥秀：會備好18套劇本

林秉文潛逃出境竟自稱「不逃避」　徐巧芯嗆：先回來接受審判

蔡其昌2026戰台中？　黃暐瀚曝最新民調：在「這兩群人」有高滿意度

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

國民黨擬成立罷免指揮總部「立委議員一起罷」　綠黨團：這才是惡罷

陳菊腦血管阻塞「病況逐漸進步」　高醫：積極安排復健

內蒙根河冬夜奇景　極光如火焰跳動...市區現五彩「寒夜光柱」

花蓮市民小巴推超值月票　「Hualien Yo真行」年終滿額贈好禮

黃仁勳演講輝達摔6%　分析師：主力晶片商品說太少

幫帶2個「行李箱」賺25萬　她貼補家用慘被判關6年2個月

胡椒粉加太多出事了！台南黑衣人爆打豆乳雞老闆　狂棍痛狂輸出

台南最新免費景點！桂子山「汐見之丘」啟用　5分鐘攻頂俯瞰全景

想快點和普丁見面　川普：每天有很多年輕人死去

試開箱／潤唇膏元年來了！3秒賣一支、粉絲空空賞30條超狂

拒卓榮泰到立院報告！　傅崐萁：周五就表決憲訴法覆議案

被疑行政不中立！陳志銘去年4月給京華城資料　陳智菡：都是公開內容

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

政治熱門新聞

被陳佩琪告　許富舜︰師母提告，我無奈承受

台派抵制「大陸地名路」　網笑：青島東路呢

游毓蘭氣炸轟民進黨：到底多痛恨警消

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

支持「警消年改」等3修正草案　黃國昌曝民眾黨團態度

統派小黨推大咖男星選立委　微信對話曝金援價碼

退警年改三讀　內政部：恐引發現職人員離退、影響治安工作

修法加嚴才一年！　立法院三讀修正「放寬外役監遴選門檻」

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

柯文哲回籠戰犯是哪個女人？

與黃揚明拍桌互嗆走人？　凌濤回應了

快訊／7退役軍官收中國金援成中共內應　顧立雄回應了

更多熱門

相關新聞

國民黨將設「罷免指揮總部」？　李彥秀：會備好18套劇本

國民黨將設「罷免指揮總部」？　李彥秀：會備好18套劇本

民進黨立院黨團總召柯建銘喊「雙罷」，政務委員陳時中也直呼「2月1日起拚大罷免」。傳出國民黨將成立「罷免指揮總部」，以罷制罷。對此，國民黨立委李彥秀表示，黨內有人提出建議，但還在討論階段。她強調，藍營有完整兵推，也會備好「十八套劇本」因應。

林秉文自稱「不逃避」　徐巧芯：好意思？

林秉文自稱「不逃避」　徐巧芯：好意思？

蔡其昌2026戰台中？　黃暐瀚曝最新民調：在「這兩群人」有高滿意度

蔡其昌2026戰台中？　黃暐瀚曝最新民調：在「這兩群人」有高滿意度

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

指國民黨不「惡質」！　傅崐萁：不會如民進黨搞大罷免

遭威脅斷手腳　苗縣議員陳光軒：情勢愈來愈嚴重

遭威脅斷手腳　苗縣議員陳光軒：情勢愈來愈嚴重

關鍵字：

警察警消銓敘部年改所得替代率國民黨民進黨民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

快訊／邱軍撞死運將　經紀公司聲明怒了！

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面