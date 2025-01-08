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《即刻救援》真人版！勇爸搜尋26天　親自衝上船救出被綁架女兒

《即刻救援》真人版！勇爸持續搜尋26天　衝船上救出被綁架女兒。（圖／翻攝自Facebook）

▲父親成功救出被綁架女兒。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國長島一名父親發現14歲女兒失蹤，立即報案與警方合作展開大規模行動，在長達26天的搜救後找到失蹤女兒，發現女兒失蹤期間遭人下藥控制並且進行性販賣，最後成功救出，過程宛如電影《即刻救援》。

居住在紐約長島的14歲少女艾瑪瑞(Emmarae)，上月9日下午要去家附近一輛吉普車上拿東西從此失蹤，雖然天氣寒冷，但她外出時身上沒有特別穿著外套。

父親格瓦西(Frank Gervasi)發現女兒失蹤後立即報案，還發出15,000 美元（約台幣49萬元）懸賞金，希望大家能夠幫忙提供線索，讓他能盡快找到女兒，後來終於獲得線報，搶先在警察到達之前，在長島艾斯利普(Islip)主街附近一艘船上找到女兒。

格瓦西向當地媒體表示，「在警察到達之前，確實是我先找到了她，看到活生生的她在我懷中，長達26天宛如地獄般的生活終於結束了」，感謝好心人願意出面提供線報，並且帶他到船所在的位置，「我衝上船，救出了我女兒，她還活著」，相信是靠著自己堅持不懈的決心，女兒最後才能平安回家。

消息人士指出，艾瑪瑞9日離開家後，疑似上了一名網路上認識男子的車，監視器拍到隔天她曾出現在當地一間旅館，但是後來又失去蹤跡，直到1月3日，她的父親接獲線報在船上找到人。

格瓦西表示，女兒可能是自願去那輛車上拿東西時，被對方強押帶走，相信女兒是在違背意願的情況下遭到囚禁。警方目前已逮捕65歲男子巴特海特(Francis Buckheit)，並對其提出性侵、綁架和傷害兒童等罪名，案件正在調查中。

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