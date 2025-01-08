9條通移工拒捕！神勇鄉公所秘書幫逮人　原來是柔道擒拿專家

記者陳崑福／屏東報導

越南籍阮姓失聯移工，騎機車途經屏東縣潮州鎮通潮段時，潮州警分局來義分駐所進行交通稽查發現可疑，欲進行攔查，但阮激烈反抗與員警發生拉扯，雖有兩名民眾協助，還是無法制伏；此時，潮州警分局退休小隊長黃進城路過加入，協助壓制，帶回處理，發現阮男不僅簽證過期，還涉9案遭通緝，訊後押解歸案。

▲潮州警分局查獲阮姓移工 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局來義分駐所警員戴自強，於1月4日早上8時40分，在潮州鎮通潮路段進行交通稽查時，攔查到一名行跡可疑男子。經查發現，該名男子為36歲越南籍失聯移工阮某，居留簽證已過期且遭通緝多達9件（詐欺7件、偽造文書1件、公共危險1件）。在員警準備將其逮捕時，阮男拒捕並激烈抵抗，與戴員發生拉扯。

▲黃進城退休前是專精擒拿、柔道的警官 。（圖／記者陳崑福翻攝）

期間，有兩名熱心民眾停車協助壓制，但因嫌犯力氣頗大，現場仍陷入僵持狀態，所幸，潮州分局前退休小隊長黃進城路過見狀，立即停車加入壓制，憑藉其柔道與擒拿專長，成功協助警方將嫌犯控制並上銬，帶回分局偵辦。

黃進城小隊長退休前曾擔任常訓助教，專精柔道與擒拿技術，目前擔任來義鄉公所秘書。潮州分局長林明波特別感謝黃小隊長的見義勇為行為，並讚揚其退休後仍秉持專業服務社會的精神。

林明波表示，此次事件不僅展現了警民合作的力量，也凸顯了退休警務人員延續專業技能對社會安全的重要貢獻。潮州分局呼籲民眾共同維護治安，如遇可疑情況可立即聯繫警方，攜手打造安全宜居的生活環境。