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川普威脅丹麥「不排除武力奪取」格陵蘭！　奪巴拿馬運河控制權

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普揚言要買下格陵蘭，以取得對巴拿馬運河的控制權。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普今天說，美國想買下丹麥自治區格陵蘭，丹麥若不合作，他將對丹麥祭出高額關稅；因應中國、俄羅斯船隻在那附近出沒，美國要買格陵蘭是為了「保護自由世界」。

川普（Donald Trump）今天在佛州自宅海湖俱樂部（Mar-a-Lago）召開記者會，再提他上任後，美國要買下格陵蘭（Greenland）的計畫。

川普首任內也多次說要買格陵蘭，並於2020年在格陵蘭首府努克（Nuuk）成立美國領事館，以應對中國和俄羅斯在北極地區逐漸擴張的影響力。

川普近期說，美國要買下格陵蘭、取回對巴拿馬運河（Panama Canal）的控制權。有媒體在記者會問他，是否能承諾不會動用軍事或經濟脅迫，以達成對這些區域的掌控。川普說他不能承諾，因為「可能你得做點什麼」。

對於地處北極圈的格陵蘭，川普說，美國因為「經濟安全」、「保護自由世界」的需要，必須要買下它。「你甚至不需要望遠鏡。你只要往外看，就能看到中國的船隻到處都是，俄羅斯的船隻也到處都是，我們不會讓這個情況發生」。

川普也質疑，丹麥是否合法擁有格陵蘭，「如果有，他們（丹麥）應該放棄。」

川普說，格陵蘭人可能舉行公投獨立、或加入美國。如果丹麥不與美國合作，把格陵蘭賣給美國，他將對丹麥進口到美國的產品課徵高額關稅。

川普去年12月再度喊話要買格陵蘭後，格陵蘭的總理艾格德（Mute Egede）重申，「格陵蘭是我們的。我們不會待售，未來也永遠不賣。」

川普宣告後的數小時內，丹麥政府則宣布，將大幅提高對格陵蘭的國防支出。丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）說，這項國防支出方案價值「百億」克朗，相當於至少15億美元（約新台幣491億元）。

格陵蘭人口約5萬7000人，原為丹麥的殖民地，1953年納入丹麥王國。1979年，格陵蘭經公投取得自治權，在2009年正式成為完全自治區，也獲得可透過公投宣告獨立的權利。格陵蘭政府也已於2023年公布憲法草案。

近年來，由於格陵蘭居民對文化與民族的認同感漸增，加上反思丹麥過去的不公平對待、及對自然資源開發的前景樂觀等因素，支持獨立的聲浪升高，但對獨立的時機及獨立後對生活水準的可能影響，看法仍分歧。

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