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準備進冰箱「強冷空氣連凍5天」　3地超濕冷

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈冷氣團明抵達，挾帶水氣，北部、東部和西部山區轉雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(8日)冷氣團減弱，低溫回升，不過未來一周將有3波冷空氣，其中明天強烈冷氣團強勢南下持續到周六，周五最冷局部低溫跌破10度，北東和山區轉雨濕冷；周日將再有一波冷空氣補充南下，輻射冷卻加持下，中北部空曠地區仍有10度以下低溫，下周二、三為回暖空檔，下周四將再有一波冷空氣。

天氣風險公司分析師李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天冷氣團減弱，水氣稍微增加，清晨各地氣溫較昨天回升2到3度，平地最低溫在苗栗縣三灣，雖只有9.4度，但相比昨天已顯著回升。今天伴隨著分裂高壓從浙江東移出海並減弱，各地氣溫相較昨天會持平或稍微回升，北部跟東部高溫18到21度，中南部地區22到25度。

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明天開始下一波更強的冷空氣會開始南下，李至晟指出，目前看來還是可能達強烈大陸冷氣團的等級，不過細分起來可以分成兩波。首先是周四到周六，這波冷空氣比較強，水氣也比較多，除了迎風面的北部、東半部地區外，西半部山區也有短暫雨，在3000公尺以上的高山因為氣溫夠低，有機會看到霧淞或冰霰。

李至晟表示，周五氣溫最低時，清晨夜間中北部低溫約10到12度，局部近山區和空曠地區會有10度以下低溫，周六白天氣溫將小幅回升。周日起將有另一波比較弱但偏乾的冷空氣又補充下來，預測周日晚間到下周一清晨北部低溫大約在12度，不過輻射冷卻比較明顯，所以中北部的空曠地區還是會有10度以下低溫。這兩波加起來，周四到下周一算是這波大陸冷氣團的影響時間。

下周天氣方面，李至晟分析，下周二到下周三屬於冷氣團減弱的回溫空檔，後面冷空氣會在下周四南下，目前預測強度比較弱，以東北季風或冷氣團的等級機會比較大。強度跟詳細的南下時間點還有變化的空間，不過大致上屬於先回溫後降溫的類型。

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