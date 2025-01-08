西藏定日強震餘震515次　最冷救援行動！災區夜間低溫降至-18度

▲西藏定日強震救援首夜氣溫降至攝氏零下18度。（圖／翻攝人民日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

西藏定日昨（7）日發生規模6.8強震，已造成至少126死188傷，搶救行動仍持續進行中。根據天氣預報顯示，搶救行動首夜，當地氣溫最低達攝氏-18度，包括搜救人員和當地民眾在內，得一邊救援，一邊抗寒，環境十分惡劣。截至7日22時，定日縣縣城及協格爾鎮、崗嘎鎮、加措鄉、絨轄鄉、扎西宗鄉、長所鄉、克瑪鄉已陸續恢復供電，減輕抗寒負擔。

《新華社》報導，據中國地震台網速報，截至01月08日08時00分，共記錄到餘震515次，其中3.0級以下餘震488次，3.0級及以上餘震27次，具體為3.0至3.9級24次，4.0至4.9級3次。目前最大餘震4.4級，距主震震中（震央）約18公里。

定日強震發生後，中國地震台網中心緊急組織相關專家進行會商，對地震及後續狀況分析研究和沙盤推演。會商結果顯示，此次震央位於青藏高原南部的拉薩地塊內部，震源機制屬於拉張型破裂。

專家認為，這次地震屬於印度洋板塊正常的向北擠壓和地殼運動所形成，屬於拉薩地塊的一次能量釋放。自1950年起，這片區域共發生規模6以上地震21次，最大一次為2017年西藏米林發生的規模6.9地震。

面對災區的超級低溫，西藏自治區、市、縣三級共派出醫療救助隊伍24支568人、救護車106輛進行轉運救治工作，同時，調運棉帳篷、折疊床、高低床、棉被、毛毯、棉大衣（防寒服）、棉鞋、取暖器、發電機、爐子、應急照明燈以及礦泉水、方便麵等必需物資共計17萬餘件。