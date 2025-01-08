明起急凍「全台迎強烈冷氣團」最冷不到10度　3天高山有望降雪

▲明天將有強烈冷氣團影響。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(9日)更強冷空氣南下，強度達強烈冷氣團等級，且將影響到下周一，最冷時間點落在周五和周六清晨，西半部低溫跌破10度，周四到周六高山都有機會追雪。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天天氣受冷氣團影響，各地感受偏涼冷，不過清晨低溫跟昨天相比略回升，明天會有更強一波冷氣空氣南下，強度達強烈冷氣團等級，預估從明天影響到下周一清晨，周五到周六清晨最冷，中部以北、東北部低溫約10到12度，其他12到14度，影響時間長。

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未來一周降雨趨勢方面，李孟軒說明，今天水氣增加、雲量偏多，降雨區以大台北、東北部為主，花東、東北部有零星飄雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天周四到周六水氣相對比較多，李孟軒指出，降雨區為迎風面地區北部、東半部，中南部山區也有局部降雨，由於該期間也是強烈冷氣團影響期間，溫度比較低，周四(9日)到周六(11日)北部、東北部2000公尺以上高山有望降雪，中部地區則是周四、周五2500公尺以上高山也有降雪機會，周六3000公尺以上高山有機會降雪；周日到下周二水氣減少，各地晴到多雲，剩東半部有零星飄雨。

溫度方面，李孟軒分析，今天白天高溫18度，其他地區20到22度，明天強烈冷氣團影響，北部白天高溫下降至15到16度，晚上降溫更明顯，中南部、花東明天白天高溫跟今天類似，明顯變化將出現在周五中午，整體高溫下降，北部偏濕冷，一整天感受偏冷，白天高溫14度，這波強烈冷氣團達最強時間點在周五到周六清晨，北部、中部、東北部低溫10到12度，南部、花東約12到14度，近山區在低1到2度。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

李孟軒表示，周六白天到下周一日清晨仍有冷氣團影響，不過強度有減弱，高溫逐漸回升，周日開始水氣減少，下周一又有溫度低點，受冷空氣影響加上輻射冷卻影響，低溫有機會落到14度以下或10度以下低溫，周一白天冷空氣減弱，氣溫回升，北部高溫約20度。