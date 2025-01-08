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大陸 大陸焦點 特派現場

陸A流在1月中旬進入高峰　中醫建議：按摩大椎穴預防流感有效

▲陸A型流感在1月中春運後將進入高發期。（圖／翻攝光明網）

▲陸A型流感在1月中春運後將進入高發期。（圖／翻攝光明網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中疾控中心近日發佈消息指，流感病毒陽性率目前持續上升，數據顯示，大陸往年流感的高發季節出現在11月到隔年3月，稱為冬春流行季，但這次流感來得晚一些，直至2024年12月19日，官方才宣佈進入季節性流感流行期，其中，99%以上為A型流感（H1N1）。

▲陸A型流感在1月中春運後將進入高發期。（圖／翻攝光明網）

《大象新聞》報導，全國哨點醫院（不含港澳台）流感病毒陽性率仍然呈現快速上升趨勢，疾控部門預計，流感將在2025年1月中旬達到高峰。1月中旬春運開啓之後，人群大規模集中流動，會進一步增加流感等呼吸道傳染病的傳播風險。

隨著A型流感爆發，大陸流感成藥價格也隨之攀升瘋漲，被視為抗流感神藥的瑪巴洛沙韋（速福達）也出現多家連鎖藥店缺貨的現象，從定價230元（人民幣，下同）至300元都有人在賣。

面對A流來勢洶洶，西醫藥講求「特效」，而中醫藥則注重「預防」，北京中醫藥大學東直門醫院主任醫師龔燕冰表示，流感屬於中醫「時疫」的範疇，因為人體的正氣不足，感受外邪侵襲所導致「中醫強調未病先防，所以我們可以通過一些合理的中醫手段來改善體質、增加免疫力，來預防流感。」

龔燕冰指出，預防流感，位於人體督脈上的穴位「大椎穴」統領一身陽氣，推拿該穴位主要可清熱解表，溫通經絡，同時，在日常生活中，要注意頸部和頭部的保暖，沐浴時，用溫度適宜的熱水沖洗大椎穴1至2分鐘，可以預防感冒。

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