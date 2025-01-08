桃機等3機場今年上半年「首啟動添加SAF」　電動公車達25%目標

▲華航等航空公司加入添加永續航空燃油SAF計畫。（資料圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

為推動淨零碳排，我國機場將啟動添加永續航空燃油SAF的試行計畫，今年上半年規劃在桃園機場、松山機場及高雄機場首次啟動，國內華航、長榮及星宇航空均將陸續加入。此外，電動公車普及率則已達成25%目標。

立法院交通委員會今(8日)邀集交通部、經濟部、環境部、國發會、國科會進行「陸海空交通運輸業因應淨零排放轉型的改善措施」，交通部報告中指出，推動永續航空燃油(SAF)使用，民航局已與相關部會、油商、航空業者及航空站就推動SAF使用研商、整備機場SAF基礎設施，並啟動於我國機場添加永續航空燃油之試行計畫。

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交通部指出，114年在松山、高雄及桃園機場將為國籍航空首次添加SAF，加速國籍航空碳排放減量；交通部民航局亦鼓勵國籍航空公司於2030年國際線使用SAF達5%，進而於2050年達到ICAO之淨零排放目標。

國發會報告指出，交通部規劃今年在桃園機場、松山機場及高雄機場實施添加SAF永續航空燃油試行計畫，加速達成航空業淨零轉型，國科會則表示，國內華航、長榮及星宇航空均已擬定SAF使用目標，逐推客貨航班使用SAF，桃機年供油量平均為300萬公秉，國內航空公司永續報告資料規劃添加10%的SAF，預估2030年國內SAF需求量為30萬公秉。

▲立法院交通委員會今討論「陸海空交通運輸業因應淨零排放轉型的改善措施」。（圖／記者李姿慧攝）

此外，「運具電動化及無碳化｣已宣示2030年市區公車全面電動化政策目標，「2030年客運車輛電動化推動計畫」總經費643億元，其中交通部451億元、環境部192億元，預計於2030年補助燃油大客車包括市區公車、一般公路客運、國道客運，汰換或新購電動大客車達14,500輛，市區公車則有11,700輛、一般公路客運及國道客運2,800輛。

根據交通部統計，截至113年11月底，全國電動大客車領牌數為1,926輛，交通部公路局113年度核定補助2,080輛電動大客車，其中已實際核定補助客運業者1,364輛，達成「2030年客運車輛電動化推動計畫」113年市區電動公車普及率25%之目標。