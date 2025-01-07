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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持「警消年改」等3修正草案　黃國昌曝民眾黨團態度

記者袁茵／台北報導

立法院會今（7）日處理延長國軍英雄館落日條款的「發展觀光條例修正草案」、提高退休警消所得替代率的「警察人事條例修正草案」、因應高齡化新設的「壯世代政策與產業發展促進法草案」，身兼民眾黨代理主席的立院民眾黨團總召黃國昌說明，為配合實際需要，同意「發展觀光條例」修正草案中的針對特定目的旅宿業者再延展5年，另今也將與國民黨團共同提案，適度提高警消所得替代率至最高80％。

▲▼民眾黨團院會前記者會 黃國昌 陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團院會前記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

民眾黨團7日上午召開院會前記者會，黃國昌表示，這些法案上週五就該處理，但副院長江啟臣當天卻突然找黨團幹部就程序進行協商，一直搞到下午2、3時，民眾黨團必須老實的說，「上週五一方面是希望給會議主席一個面子，另一個方面是希望法案順利，算是算勉為其難簽下協商結論，上週五也清楚跟江啟臣表達民眾黨團立場是最後一次、下不為例。」

黃國昌提及，今天院會將討論的「發展觀光條例」部分，針對特定目的的旅宿業業者，其實影響到除了救國團以外，還有74間宮廟，而民眾黨團為配合現實實際上的需要，所以同意再延展5年。

黃國昌指出，第二部分是民眾黨團優先法案「壯世代促進法」，昨天黨團協商時，就所有條文已達成共識，所以今天「壯世代促進法」會順利完成三讀，這是民眾黨團兌現選舉時開出的政見跟支票，包括此會期完成的《吹哨者保護法》、《財政收支劃分法》、《新住民基本法》等，民眾黨開選舉支票是用來兌現的，跟民進黨專門開芭樂票跳票，本質上完全不同。

▲▼民眾黨團院會前記者會 黃國昌 陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌也說，就「警察人員人事條例」修正草案，基本上一開始是國民黨立委率先提案，希望能比照軍人，而民眾黨負責任針對目前年金狀況、警消工作上特性，以及最重要的台灣公民對此事看法，做長時間的研議與意見搜集，因此日前民調記者會中也跟外界報告，因為工作性質特殊性，同意提高警消退休後所得替代率，民意支持比例高達七成，不同意只有22.9％。

黃國昌稱，但提高警消所得替代率，對整個公教人員退撫基金的公平性跟衡平性，「因為他是一個大水庫，他的公平性跟衡平性，我們在制度上設計的辦法，就是必須要由公務機關就提高警消所得替代率後，所需要的經費，一年大概20億出頭，要撥補到公教人員退撫基金。」

黃國昌認為，這樣增加部分要由公務預算撥補到公教人員退撫基金，又同時要保障其他公教人員從基金領退休金的權益不受影響，所以今天「警察人員人事條例」適度提高所得替代率至最高80％，但沒辦法像軍人一樣高到90％或95％；這是民眾黨團日前提出的修正動議，也感謝國民黨團於上週同意，所以今天院會為民眾黨團、國民黨團共同提案方式，增強對警消同仁的保障。

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