柯建銘喊「雙罷」　綠委尊重「個人想法」：還不是最後定案方向

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日拋出「雙罷」議題，不只要罷免立法院長韓國瑜，更喊話國民黨41席區域立委一定要罷免。對此，綠委賴瑞隆今（7日）受訪時表示，柯建銘對於國會亂象當然非常擔心，就個人立場提出見解跟呼籲，尊重柯總召的想法，但還不是最後定案方向。

賴瑞隆表示，去年國會擴權讓全民擔憂，柯建銘提出三十年在立法院的經驗，希望能遏止亂象，因此提出了罷免的方向，去年看到藍白一整年推動違憲、擴權、搶錢法案，不顧行政、立法影響，因此柯建銘總召提出方向，尊重柯總召的想法，但還不是最後定案方向。

賴瑞隆指出，藍白還是要思考國家方向跟人民期待，民眾期待國家長治久安、政局穩定，還是有機會做補救措施，把這些搶錢、擴權法案，經朝野協商回到院會妥善溝通，可以坐下來談更好的處理，期盼藍白立委好好思考，不要逼人民站出來。

賴瑞隆強調，罷免跟公投都是他們的權利，但走到這一步是多輸，對於立法院、各陣營都是輸的局面，期待藍白回到國會溝通，讓立法院亂象回到立院處理，若持續惡搞國家，人民當然可能做出他們所主導的各項活動。

至於賴清德找韓國瑜喝和解咖啡，藍營質疑兩面手法。賴瑞隆表示，總統以他的高度，邀請立法院龍頭坐下來談，這是好事，不要預設立場扣帽子，總統當然希望國家穩健前進，立法院是國家重要民意代表機構，若一直有衝突，台灣政局不會穩定，做為國家領導人這是總統釋出善意、遞出橄欖枝的負責任作法，連喝杯咖啡都要先扣帽子，亂象何時能停？

柯建銘大罷免議題跟黨中央不同調，賴瑞隆表示，柯建銘總召是最資深立委，有他的長期觀察跟理解，柯建銘看到去年亂象，非常憂心，包含擴權、違憲、搶錢都前所未有，柯建銘當然非常擔心，就個人立場提出見解跟呼籲，這部分各界都在觀察，民進黨內也會更充分討論，柯總召意見是重要意見，會納入未來討論。

賴瑞隆指出，總統跟所有立委也都有聽到這樣的聲音，柯建銘拋出這樣的想法，藍白要思考，為何重視溝通的柯總召會採用這麼強烈的方式，是不是國會亂象真的令人非常擔憂。

