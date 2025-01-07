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藍綠共識大罷免潮　綠委嗆藍「倒閣就好」：我們38席陪你重選

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日拋出「雙罷」議題，喊話國民黨41席區域立委一定要罷免，國民黨立委賴士葆今（7日）受訪時也嗆聲，將對民進黨全面開戰，罷免38席區域綠委，預計分階段進行。民進黨團書記長蔡易餘表示，國民黨頭腦撞到，他們幹嘛大罷免？提出倒閣就好啦。藍白有權力發動倒閣，就發動倒閣比較有氣魄，我們三十八席願意奉陪再跟你們重選一次。

▲▼民進黨團召開 請君入甕 請君入罷 國民黨將被掃進歷史焚化爐 記者會 柯建銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆聲稱，國民黨立院黨團大會決議，也將罷免民進黨38席區域立委。但國民黨團副書記長王鴻薇接受記者電訪時則緩頰，這僅是賴士葆的個人意見，今天的黨團大會大多都在討論法案，會議上雖確實有人提出要反制惡罷，但沒有多做結論。

蔡易餘表示，國民黨在國會要蠻幹，面對這樣只能罷免面對，他們什麼都不怕只怕人民罷免權，他們要繼續修法沒收人民罷免權，跟民意對抗，今天國民黨團開會完賴士葆出來說要對民進黨三十八席立委發動大罷免，我想國民黨頭腦壞掉、撞到，他們幹嘛大罷免？提出倒閣就好啦。

蔡易餘指出，倒閣成功了，我們三十八席立委都回到區域重選一次，這樣比較快，但國民黨不敢倒閣，倒閣要二分之一通過，民進黨51席倒閣民進黨發動邏輯不對、也不會過，藍白有權力發動倒閣，跳出來說要罷免三十八席立委，就發動倒閣比較有氣魄，我們三十八席願意奉陪再跟你們重選一次。

蔡易餘直言，但看起來國民黨不敢，國民黨喊要罷免是頭腦撞到，看不懂他的動作。像總召說的，國民黨亂搞、違憲，尤其韓國瑜，召委一紙公文就能卡三讀法案，讓國民黨要送就送、不送就不送。

蔡易餘表示，黨團也提出警察條例不要送出，國民黨就否決掉，違反憲法平等原則、明顯違憲，可以看出韓國瑜雙標，立院亂象就是韓國瑜主持議事完全不中立、沒有立法院長應該要有的中立。

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