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中華醫大永續計畫獲肯定　通過教育部永續發展類特色永續型申請

▲中華醫大師生執行USR計畫，深入社區帶領長者製作水苔球，訓練手眼協調與心靈療癒，師生帶領社區長輩運用彈力帶強化肌肉與下肢力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大師生執行USR計畫，深入社區帶領長者製作水苔球，訓練手眼協調與心靈療癒，師生帶領社區長輩運用彈力帶強化肌肉與下肢力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部日前公布第四期(2025-2027年)大學社會責任實踐計畫（USR）審核結果，中華醫事科技大學以「Silver to Golden-台南溪北淺山銀髮健康Plus深耕永續計畫」，通過永續發展類特色永續型申請，全國只有13件，中華醫大是其中之一，師生長期投入對偏鄉長者健康照護深受肯定。

全國各大學院校積極爭取的大學社會責任實踐計畫（USR），教育部日前進行各大專院校2025年至2027年提報的計畫申請，包含大學特色類萌芽型、大學特色類深耕型、永續發展類國際合作型、永續發展類特色永續型等，各大專院校提送數百件爭取，審核結果，總共通過257案。其中，特色永續型只有13件獲得通過，中華醫大的「Silver to Golden-台南溪北淺山銀髮健康Plus深耕永續計畫」是13件之一，相當不易。

「Silver to Golden-台南溪北淺山銀髮健康Plus深耕永續計畫」由孫逸民校長親自主持，以關懷長者健康照護為核心，這次全面實施世界衛生組織（WHO）推行的高齡整合照護指南（Integrated Caring for Older People Guidelines，ICOPE），以便及早發現影響失能的風險因子，及時轉診或提供體適能與飲食營養、多元療癒與友善韌性環境等，透過多方面的引導和協助，讓長者在地養老、老得健康。

▲中華醫大師生執行USR計畫，深入社區帶領長者製作水苔球，訓練手眼協調與心靈療癒，師生帶領社區長輩運用彈力帶強化肌肉與下肢力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

計畫主持人孫逸民校長表示，為強化共同照護長者健康，中華醫大的USR計畫與白河區公所、虎山社區、詔豐社區、昇安社區、草店社區、庄內社區等共同簽訂合作備忘錄（MOU）；與玉井區公所、玉井工商、望明社區發展協會、天埔社區發展協會、玉井社區發展協會、清芳社區發展協會、竹圍社區發展協會、噍吧哖人文發展協會等簽訂合作協議(MOA)，期能串聯各社區能量，推動ICOPE，設計有關行動力、營養力、認知力、聽力、視力、憂鬱等長者健康加值體驗方案，推動社會處方箋並監測實施成效，建立一套更全面的長者健康照護模式，以擴大淺山照護網，增強長者動能，拓展長者黃金價值的永續效益。此外，本計畫也擴大與日本、新加坡大學合作，簽訂合作備忘錄(MOA)與合作協議(MOU)，展開學生跨國修課與移地學習，建立國際醫護人才培育模式。

孫逸民校長表示，中華醫大以培育醫事健康專業領域人才為特色，長期貢獻醫護專業與能量，帶領學生進駐台南白河區、東山區、楠西區、南化區與玉井區等諸多社區，提升長者的健康意識與自主照護能力，並串聯各方業界與國際友伴的資源，完善健康照護系統以及助益地方永續發展，同時，加值學生的國際移動力與專業能力，造就具全球視野的優秀人才，落實大學社會責任實踐計畫理念。

這次獲得通過的「Silver to Golden-台南溪北淺山銀髮健康Plus深耕永續計畫」，深耕地方，接軌國際，更讓長者學會照顧自己(Silver-銀髮動能)，也成為會照顧別人的長者(Golden-黃金價值)，從點串連成線，再由線編織成淺山長者健康照護網，成就健康台灣的願景。

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