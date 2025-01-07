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南消自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練　來台南新天地購物好安心

▲台南市消防局7日於新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司辦理自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局7日於新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司辦理自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，各大百貨商場和大型賣場紛紛湧入採買年貨、搶購福袋的人潮，人數眾多且用火、用電頻率增加，相對提升災害發生的風險，台南市消防局7日於新光三越百貨台南西門分公司辦理自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練，參與人員包括百貨公司各部門的員工及消防局各救災救護大隊及分隊之消防人員。

▲台南市消防局7日於新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司辦理自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次演練係模擬百貨商場地下室美食街，內部餐飲因煮食不慎起火，場所人員立即通報119、啟動自衛消防編組進行初期滅火及避難引導、疏散群眾等實境演練，透過消防人員專業的指導與解說，確保每位成員都能熟練掌握自衛消防編組的要領，演練後現場召開自衛消防編組的驗證檢討會議，不僅提升員工的消防應變能力，也藉此展現新光三越對顧客安全的高度重視。

▲台南市消防局7日於新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司辦理自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲，百貨商場及賣場等人流密集的公共場所，發生事故時，除了造成生命財產損失外，也會影響後續營運，大型百貨商場應增強消防應變能力，確保顧客和員工的安全，平時應落實自主消防編組演練，才能將災害損失降至最低。

▲台南市消防局7日於新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司辦理自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯也表示，感謝新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司與消防局共同辦理本次演練，也藉此激勵其他大型商場加強自我防護能力，為社會的安全貢獻力量。並在此提醒市民，進入公共場所應先留意避難路線，確保有兩方向避難出口，如發生火災應保持鎮定勿驚慌，配合場所廣播及工作人員引導，慎防推擠造成受傷，祝福大家平安過好年。

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