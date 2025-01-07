模擬地下室車輛火警　南消一大辦理搶救演練增進RIC救援訓練

▲第一大救災救護大隊大隊長邱國禎也表示，滅火毯可直接覆蓋於起火的電動車上，有效隔絕空氣助燃，阻止火勢蔓延，為電動車火災的搶救提供一項利器。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來電動車盛行，但電池起火等意外也日漸增加，為讓消防人員在應對此類火災時能保障安全及更有效率，台南市消防局第一救災救護大隊於7日在新營區營新醫院附設護理之家-康睿大樓模擬地下室電動車引發火警，運用滅火毯進行搶救演練。

另鑑於各式大型災害種類日益繁增，為使在災害現場發生危急情況時，可即時介入搶救受困、迷失方向或失聯之消防人員並強化緊急救援隊(RIC)之戰技戰術運用，本次演練也一併辦理示範演練，盼全面提升臺南市消防人員皆具備自我防護技能及緊急救援技巧。

這次演練模擬停放於院內地下室車輛引起火災，第一時間院方人員立即啟動自衛消防編組並強調各班別於災害發生時任務執行順序及重點，消防人員到場後初期指揮官與現場管理者確認起火處後，判斷地下室視線比較差且通風也不好，加上地形複雜，增加搶救困難度，如果再讓它持續產生煙、熱及有毒氣體，對消防人員搶救人員更加不利。立即判斷使用滅火毯覆蓋車體，先防止火勢及濃煙擴散蔓延，避免火勢蔓延到一旁車輛，並搭配射水降溫。搶救過程中，救災人員因突發狀況在火場受困發生空間迷失，由RIC救援隊即時進入火場搜救同仁，再由教官進行操作示範訓練，以搜索定位為主軸，打包搬運課程、消防人員評估處置及CPR、自救程序等為輔，期在緊急救援技術能突破提升，一一攻克問題並強化訓練效能。

市長黃偉哲呼籲，收容避難弱者之醫療機構，災害發生時，醫護人員為初期應變人員，減災仰賴平時落實自衛消防編組演練、消防安全設備維護管理，更要注意防火避難設施的堪用情形及各防火區劃是否完整，避免火災時煙流漫延阻擋逃生路徑，院內日常用火用電設備亦需定期巡視檢查，如有發現設備老舊故障等情形應立即汰換，藉由完善場所自身之火災預防機制，將火災的風險降至最低。

消防局長李明峯指出，消防局在市長黃偉哲的支持下，各項救災車輛器材不斷更新，並將市民財產安全列為首要工作，藉由每個月推動各大隊的搶救演練或實地踏勘，除了讓救災單位深入了解各場所特性，並能提升消防人員搶救技能外，同時加入緊急救援隊(RIC)的教育訓練，期許結合紮實的訓練，讓每個同仁都能平安完成任務。