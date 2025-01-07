消防有情年終有愛　南消東門分隊寒冬防火宣導傳遞溫暖關懷

▲台南市消防局東門消防隊，攜手民間好人好事社團，舉辦「寒冬送暖，關懷獨居老人」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接新的一年，台南市消防局東門消防隊，攜手民間好人好事社團，舉辦「寒冬送暖，關懷獨居老人」活動，此活動不僅傳遞溫暖，也提供防火安全知識，讓參與的獨居老人們感受到滿滿的關懷與祝福。

活動現場熱鬧非凡，除了有公益剪髮服務，讓長者們煥然一新，更特別設置用火用電安全宣導專區。消防隊員透過實際案例，向樂齡長者們講解冬季用火、用電的注意事項，提醒他們如何預防火災發生，確保在寒冬中擁有一個安全的居住環境。

消防局第七大隊大隊長石家源特別提到：「我們希望透過這樣的活動，不僅讓長者們感受到社會的溫暖，也提升他們的防災意識。每個家庭的安全與幸福都和消防息息相關，我們將持續透過多元的方式，傳遞安全知識，守護市民的平安。」他也呼籲社會大眾共同關懷弱勢長者，尤其是冬季天氣寒冷時，多留意他們的生活需求與居家安全。

消防局長李明峯指出：「獨居長者是我們社會中特別需要關注的群體，消防局一直以來非常重視他們的防災安全與生活需求。這次活動不僅帶來溫暖，更希望透過深入社區的宣導，讓防火知識融入日常生活。未來，我們將持續結合公益活動，推動社區安全，讓臺南成為一個更安心、更有愛的城市。」

南市長黃偉哲表示：「市府非常關心獨居長者的生活狀況，特別是寒冷的冬季，更需要多一份關懷與支持。感謝消防隊與民間團體的用心投入，讓這次活動不僅溫暖了人心，也為長者們帶來居家安全的保障。我們希望透過這類活動，持續凝聚社會力量，共同打造溫暖而有愛的台南。」

參與活動的長者們紛紛表示，這樣的活動讓他們備感窩心，不僅有實質的關懷，還學到了實用的防火知識。他們感謝消防隊與社團的用心付出，讓這個寒冬多了一份溫暖與安全保障。

消防局表示，此次活動希望透過實際行動，讓長者們不僅身心感受到溫暖，更提升防災意識。同時也藉此呼籲社會大眾多關懷獨居長者的生活需求，共同營造溫馨且安全的社區氛圍。未來，消防局將持續舉辦更多結合防火宣導與公益關懷的活動，為社會弱勢族群提供支持，同時推廣消防安全，讓每個人都能在平安中迎接新的一年。