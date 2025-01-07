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八大聯合稽查改輪值制？！　台南藍軍認為權責相符才不易洩密

▲台南市議會國民黨團要求經發局負責帶隊，共同認定是否違反相關法令，讓每個月20場的八大聯合稽查權責相符，不易洩密也不會淪為作秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團要求經發局負責帶隊，共同認定是否違反相關法令，讓每個月20場的八大聯合稽查權責相符，不易洩密也不會淪為作秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

八大聯合稽查因一紙公文，將改為輪值！台南市議會國民黨團接獲陳情，市府經發局在2024年底，由專委召開八大聯合稽查輪值研商會議，不顧所有與會局處均有異議，就決定2025年2月起改為輪值稽查，不再由熟悉業務的主管單位經發局帶隊。

為此，台南市議會國民黨團7日邀集八大聯合稽查市府所有稽查局處，一起出席記者會，要求經發局負責帶隊，共同認定是否違反相關法令，讓每個月20場的八大聯合稽查權責相符，不易洩密也不會淪為作秀。

國民黨團書記長林燕祝、李中岑、蔡宗豪、盧崑福、曾培雅、尤榮智、方一峰、蔡育輝、林美燕、王家貞特助李昱潔，共同舉行『聯合稽查、任務主導、一紙函文、修訂計畫、推諉卸責、他局承擔』記者會，邀請經發局局長、法制處處長、政風處處長、工務局、警察局、消防局、社會局、都市發展局、地政局、衛生局、財稅局，則派業務單位副局長出席。

台南市議會國民黨團指出，八大聯合稽查就是針對，市府各機關特定行業公共空間安全進行聯合稽查，台南市每個月由主管機關經發局帶隊，進行20場的聯合稽查，稽查對象包括：視聽歌唱業、三溫暖、酒家、舞廳、電子遊藝場、資訊休閒業、夾娃娃機業、養生會館和專案列管業者，但是，不包括在疫情間由養生會館改行業類別的按摩業。

▲台南市議會國民黨團要求經發局負責帶隊，共同認定是否違反相關法令，讓每個月20場的八大聯合稽查權責相符，不易洩密也不會淪為作秀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市議會國民黨團表示，八大聯合稽查一直都是由核發執照的主管單位經發局帶隊，2024年12月，經發局專委陳豪吉卻出面召開八大聯合稽查輪值研商會議，未來將由其他局處輪流帶隊進行聯合稽查，工務局立即表明，如配合新政策須增加配調人力負荷將過重；警察局說提供協助，將嚴重妨害警察本身勤務；地政局說，為避免造成日後查處爭議，建議可先將地政局排除於帶隊官輪值；都發局更直言，既為經發局主政業務，分派給其他各機關實質意義為何？

經發局長林榮川解釋，八大聯合稽查新規定，帶隊稽查需要正式公務員，目前經發局負責的四位稽查員都是約僱人員，因此才希望未來八大聯合稽查能採輪值帶隊制。

台南市議會國民黨團認為，八大聯合稽查的目的就是為市民大眾安全把關，核發執照的主政機關就是經發局，經發局不該為了人力問題就踢皮球，因為其他機關也面臨同樣的人力問題，而且也在輪值研商會議中提出異議，經發局不該一意孤行，台南市議會國民黨團要求八大聯合稽查帶隊回歸經發局，是否違反法令，一定要共同認定，市民都期望每年240場的八大聯合稽查，權責相符，不易洩密也不會淪為作秀。

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