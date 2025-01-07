感動！打造平等學習環境　頂新和德捐贈永靖第3座靜思閱讀書軒

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣永靖鄉永興國小校長吳寶嘉為學子，向頂新和德文教基金會創辦人魏應充請命，希望能捐靜思閱讀書軒「照顧東區的孩子」，想到兩周後真的接獲捐贈電話，於今(7日）舉辦靜思閱讀書軒啟用典禮。這是基金會在永靖捐助的第三座靜思閱讀書軒，也是位在東永靖的第一座。希望藉由書軒讓偏鄉學童也有平等學習的資源，縮短城鄉差距。

▲頂新和德文教基金會捐贈靜思閱讀書軒。（圖／頂新和德文教基金會提供）

曾帶領彰化廣興國小從數十人小校變成上百人學校的吳寶嘉校長，前年調任永興國小後，不改本色，積極整頓校園、爭取資源，去年五月受邀到永靖國小參與靜思閱讀書軒啟用典禮時，思及永興國小所在的東永靖人口雖多，但基礎建設和硬體皆有落差，忍不住向當時前往觀禮的基金會魏應充創辦人請命。

▲頂新和德文教基金會捐贈靜思書軒。（圖／頂新和德文教基金會提供）

吳寶嘉說，當時他鼓起勇氣上前向魏應充先生說：「可不可以也照顧東區的孩子？」沒想到兩周後真的接獲捐贈電話，令他相當意外，為了提供孩子與社區共學更好的空間，他也很快把地點較便利的校長室騰空，以利靜思閱讀書軒進駐，吳寶嘉說：「未來將會善用場域資源，發揮書軒最大效益。」

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，認識吳寶嘉校長前，就聽聞他堅守偏鄉教育現場多年，是很用心的教育工作者，因此校長一開口，他也毫不猶豫決定幫忙，「現在的孩子受3C影響很大，閱讀能力愈來愈不好，也無法靜下心，透過基金會在永靖捐贈三所書軒，是希望能幫助孩子找回閱讀興趣，透過教育讓故鄉永靖更好」。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，基金會的社區深耕計畫，透過教育、社福、環境及產業四大構面來協助永靖發展，教育是一切的根本，期盼永興國小靜思閱讀書軒能讓學童培養良好的閱讀習慣，從書本中汲取智慧，充實知識、陶冶品性。