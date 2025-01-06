國道驚悚片！小貨車急煞失控打轉逆停中線　後方駕駛嚇到猛叭

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

有民眾在Threads上傳一段影片，指4日傍晚下班返家途中，開車行經國1南向彰化交流道時，一輛行駛在外線道的小貨車突然緊急煞車，不料車輛瞬間失控打轉，並朝左方的內側車道偏移，轉了一圈後逆向停在中線，險些撞上後方車輛，嚇得後車駕駛猛按喇叭，小貨車確認沒發生事故後，隨即掉頭離開。

▲小貨車在國道緊急煞車，失控打轉險撞上後車。（圖／翻攝自Threads／ty888999，下同）



後車車主受訪表示，他當下發現小貨車失控時，反應時間不到1秒，根本沒有時間能思考，本能反應就是把煞車踩到底並猛按喇叭，幸好車子安全性足夠有煞住，才未發生車禍，後續小貨車也直接掉頭離開。車主表示，目前已向國道警方檢舉小貨車危險駕駛、未保持安全距離。

對此，國道公路警察局第三公路警察大隊表示，警方當時並未接獲任何民眾報案，如當事人確認肇事，可逕向本大隊各分隊報案，依據道路交通管理處罰條例第33條規定，汽車駕駛人駕駛未保持行車安全距離駕車，可處新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。

警方也呼籲用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。