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KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明　鄉代主席重判

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，複訊後以50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化秀水鄉3年前一間有女侍的小吃部發生一起槍擊鬥毆案，被害人周男被打到左眼球掉出來失明送醫急救，檢警追查發現鄉代會主席蔣憲忠涉有重嫌，在小吃部與周等人發生口角爭執，蔣持空包彈槍對空開2槍、4名友人持鐵棍亂棒毆打3人，彰化地院審結，依傷害致重傷害，蔣判處5年，其他4人則4年5月至4年6月不等刑期，全案可上訴。

對於今天一審判決結果，蔣憲忠未接電話，不過起訴時他曾受訪表示，「我才是最大的受害者」，當晚他與縣長參加完村長聯誼會後，就答應周姓台商邀請赴約，以盡地主之誼，未料對方酒後對他謾罵齪語，他道歉也請對方冷靜，但還是發生衝突了，他回去拿槍只是想控制場面，並無傷人之意，事後雙方已達成和解，他坦承動手也不對，尊重司法。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，遭警方移送。（圖／ETtoday資料照）

起訴書指出，2022年7月8日晚間8點多，蔣憲忠從住處走到隔壁有女侍ktv的小吃部，跟周姓、潘姓及徐姓三人聚會，他一走進包廂，周男就醉醺醺的問蔣，還有找誰來，徐男則自稱太陽會會長，並以三字經辱罵蔣，還要潘男毆打蔣，經蔣大聲嚇止才沒動手，但周男三人卻持酒瓶、玻璃杯朝蔣丟擲。

蔣憲忠立即召集4名年齡分別為25歲、24歲、29歲及32歲的陳男，分持鐵棍棍棒，將周男等人圍困在包廂裡，隨後蔣憲忠又回住處拿取一把裝有空包彈的槍枝，返回小吃店後，他持槍踹破包廂木門，先朝天花板開2槍示威，並一聲令下「打」，周男3人遭到施暴約5至10分鐘，眾人被打到頭破血流、骨折，其中周男左眼球被打到破裂失明，檢方認為蔣憲忠等人惡性重大，全案依妨害秩序等罪嫌偵結起訴。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

法官審酌，被告蔣憲忠未思理性解決紛爭，反而召來被告4名陳姓友人，第一次衝突中共同徒手毆打，第二次衝突中蔣持空包彈槍朝天花板開槍，其中4人則分持鐵棍、棍棒毆打周等人，不僅使其他包廂及櫃台人員驚恐躲避，並造成徐、潘受傷，周男左眼球破裂，造成無法回復的損害，對社會治安產生惡劣影響。

法官表示，蔣憲忠雖未實際出手毆打被害人，但他是本案衝突發生起因，召集指示4名陳姓友人毆打對方，其中2名陳男在警詢及偵查中均謊稱另一名陳男才是開槍的人、誤導檢警辦案，不僅蔣不承認毆打周，其中4人也辯稱未打對方、是其中一名陳男獨自毆打周男等等不實陳述，難認蔣等5人已真心悔悟。

雖然蔣辯護律師指出、蔣憲忠於5年內未曾因故意犯罪受有期徒告，請求緩刑機會，法官認為蔣判有期徒刑5年，與刑法第74條第1項規定要件不符，無從宣告緩刑。全案可上訴。

民政處表示，有關秀水鄉民代表會主席蔣憲忠因刑事案件，遭法院第一審裁處有期徒刑5年，依據地方制度法第 79 條規定，因案件尚未判刑確定，未達解除其職權或職務要件。

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