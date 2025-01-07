　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捲小吃部鬥毆「1人掉左眼」遭判5年！鄉代會主席：上訴討公道

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲入重傷害案遭判5年。（圖／翻攝自蔣憲忠臉書）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲入重傷害案遭判5年。（圖／翻攝自蔣憲忠臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉某間小吃部3年前發生一起槍擊鬥毆案，鄉代會主席蔣憲忠捲入其中，4名陳姓友人聽到蔣在包廂內被人打，持棍棒將周男打到眼球掉落失明，蔣持道具槍對空鳴槍，被依重傷害罪判5年徒刑。蔣今(7日)中午受訪表示，案發當天他看到對方喝得醉醺醺，本想藉口離席，對方突然拿酒瓶砸他，他沒有動手打人卻遭重判，將會上訴力求司法正義。

回顧案發當時，2022年7月8日晚間8點多，蔣憲忠從住處走到隔壁有女侍KTV的小吃部，跟周姓、潘姓及徐姓3人聚會，他一走進包廂，周男就醉醺醺的問蔣還有找誰來，徐男則自稱太陽會會長，並以三字經辱罵蔣，還要潘男毆打蔣，經蔣大聲喝止才沒動手，但周男3人卻持酒瓶、玻璃杯朝蔣丟擲。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，遭警方移送。（圖／ETtoday資料照）

4名陳姓男子聽到主席被打，4人持鐵棍等凶器將周男等人圍困在包廂裡，蔣又回住處拿取一把裝有空包彈道具槍，返回小吃店後，朝包廂天花板開2槍，4人對周男3人施暴5至10分鐘，眾人被打到頭破血流、骨折，其中周男左眼球被打到破裂，再也無法復原，鬥毆過程中蔣並未動手。

2023年7月29日檢方偵結起訴，蔣說「我才是最大的受害者」，當晚他與縣長參加完村長聯誼會後，就答應周姓台商邀請赴約，以盡地主之誼，未料對方酒後對他謾罵齪語，他道歉也請對方冷靜，但還是發生衝突，他回去拿槍只是想控制場面，沒想到卻釀傷害案。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，50萬元交保。（圖／ETtoday資料照）

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案。（圖／ETtoday資料照）

蔣憲忠現年45歲，從政10年來深耕基層，「為民服務，扶助弱勢」力推「全鄉團體保險」，是他從政的初衷，雖然擔任鄉代會主席，從不忘自己小時候是低收入，幫助關懷弱勢族群，為地方發聲，修築道路，廣為鄉民愛戴稱許。

該案起訴時正值九合一大選，蔣正披掛戰袍上陣，氣餒的他受到選民力挺，加油聲此起彼落，讓他感動不已，最終仍舊以第一高票當選，如今卻遭判5年徒刑，他表示「將會再上訴」，希望司法能還他公道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／抓到了！永和男猛刺24歲前妻　商場落網
西藏強震「破壞力為921一半」　專家：板塊向東推不排除影響台
從數字看「以罷制罷」！藍營鎖定雙北4綠委　吳思瑤是頭號目標
快訊／3縣市低溫特報！　急凍跌破10度
邱軍撞死人！尾牙緊急換人　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人
東京飛台北！　整台飛機「只有他1位乘客」
ET民調／78%民眾預期物價持續上漲　近3成喊每月入不敷出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

英瑞內線交易案　董座翁文鍾二審改輕判2年+緩刑5年

獨／抓到了！永和男猛刺24歲前妻逃逸　新莊商場落網

連燒3天！桃園觀音先豐通訊大火釀汙染　環保局最高罰600萬

嘉義男身體不適…騎車回家途中倒地！　送醫搶救不治

列輔還犯錯！高雄警帶人到女友賭場打麻將　遭記2大過免職

車牌髒污駕駛拒受檢逃逸　台中警一路鳴笛追4km！逮3失聯移工

捲小吃部鬥毆「1人掉左眼」遭判5年！鄉代會主席：上訴討公道

承業生醫出事了！營運長勾醫師逃稅4千萬　物理師見好康參一腳

女中尉沒穿內衣　男士官「凍未條」襲胸摸下體！判1年定讞

宜蘭BMW疑闖紅燈！撞翻貨車再衝婚紗店4人快閃　辯17歲少年開的

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

英瑞內線交易案　董座翁文鍾二審改輕判2年+緩刑5年

獨／抓到了！永和男猛刺24歲前妻逃逸　新莊商場落網

連燒3天！桃園觀音先豐通訊大火釀汙染　環保局最高罰600萬

嘉義男身體不適…騎車回家途中倒地！　送醫搶救不治

列輔還犯錯！高雄警帶人到女友賭場打麻將　遭記2大過免職

車牌髒污駕駛拒受檢逃逸　台中警一路鳴笛追4km！逮3失聯移工

捲小吃部鬥毆「1人掉左眼」遭判5年！鄉代會主席：上訴討公道

承業生醫出事了！營運長勾醫師逃稅4千萬　物理師見好康參一腳

女中尉沒穿內衣　男士官「凍未條」襲胸摸下體！判1年定讞

宜蘭BMW疑闖紅燈！撞翻貨車再衝婚紗店4人快閃　辯17歲少年開的

長庚大同醫院服務啟動！首例手術患者元旦掛急診　今康復出院

英瑞內線交易案　董座翁文鍾二審改輕判2年+緩刑5年

警察年改三讀　時力憂退撫基金提早破產「青壯世代警察承擔風險」

一粒IG暴風漲粉35萬登日媒！　「不敢素顏出門」爆紅困擾全說了

陸大眾點評內測「點仔」　用AI推薦餐廳及菜餚

陸失聯男星「一天收入不到1000」　合作演員曝內幕：他就是普通人

獨／抓到了！永和男猛刺24歲前妻逃逸　新莊商場落網

2025 CES萊雅發表肌膚檢測儀　用5分鐘測出你擦的保養品有沒有效

高雄火鍋業者捐10桌年菜！暖助身障長者過好年　盼好心人齊響應

埔里免費落羽松秘境紅了！號稱全台最美停車場　午前來拍畫面最美

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

空拍畫面曝光！三重民宅倒塌慘淪碎石堆

柯文哲「滅證清單」曝光　不只要橘子出境

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

拐綁「台灣豬仔」新惡招！　60人泰國失聯淪禁臠

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

即／撞死運將肇逃首露面！　邱軍一身黑抵地檢開庭

即／綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

屏東男堤防晨跑…慘遭狗群狂咬「生殖器撕裂」

更多熱門

相關新聞

芳苑社區活動中心突竄火！梯間雜物全燒了

芳苑社區活動中心突竄火！梯間雜物全燒了

彰化芳苑鄉崙腳社區活動中心今天下午1點多不明原因發生火警，大量濃煙從1樓樓梯間竄出，消防局據報後立即出動第四大隊轄區分隊前往布水線搶救，所幸活動中心內沒有人員受困，沒有更大災情傳出，至於起火原因，火調人員正在釐清中。

彰化男與店家爆口角　見警開溜原因曝

彰化男與店家爆口角　見警開溜原因曝

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

小貨車急煞失控打轉逆向停中線　後車及驚嚇猛叭

小貨車急煞失控打轉逆向停中線　後車及驚嚇猛叭

戀童男侵犯2女童　出獄又硬上國中少女21次

戀童男侵犯2女童　出獄又硬上國中少女21次

關鍵字：

彰化蔣憲忠鄉代會秀水鄉小吃部KTV

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

仁川機場「狂傳一票災情」　台灣旅客勸世：沒趕上飛機

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面