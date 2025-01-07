捲小吃部鬥毆「1人掉左眼」遭判5年！鄉代會主席：上訴討公道

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠捲入重傷害案遭判5年。（圖／翻攝自蔣憲忠臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉某間小吃部3年前發生一起槍擊鬥毆案，鄉代會主席蔣憲忠捲入其中，4名陳姓友人聽到蔣在包廂內被人打，持棍棒將周男打到眼球掉落失明，蔣持道具槍對空鳴槍，被依重傷害罪判5年徒刑。蔣今(7日)中午受訪表示，案發當天他看到對方喝得醉醺醺，本想藉口離席，對方突然拿酒瓶砸他，他沒有動手打人卻遭重判，將會上訴力求司法正義。

回顧案發當時，2022年7月8日晚間8點多，蔣憲忠從住處走到隔壁有女侍KTV的小吃部，跟周姓、潘姓及徐姓3人聚會，他一走進包廂，周男就醉醺醺的問蔣還有找誰來，徐男則自稱太陽會會長，並以三字經辱罵蔣，還要潘男毆打蔣，經蔣大聲喝止才沒動手，但周男3人卻持酒瓶、玻璃杯朝蔣丟擲。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案，遭警方移送。（圖／ETtoday資料照）

4名陳姓男子聽到主席被打，4人持鐵棍等凶器將周男等人圍困在包廂裡，蔣又回住處拿取一把裝有空包彈道具槍，返回小吃店後，朝包廂天花板開2槍，4人對周男3人施暴5至10分鐘，眾人被打到頭破血流、骨折，其中周男左眼球被打到破裂，再也無法復原，鬥毆過程中蔣並未動手。

2023年7月29日檢方偵結起訴，蔣說「我才是最大的受害者」，當晚他與縣長參加完村長聯誼會後，就答應周姓台商邀請赴約，以盡地主之誼，未料對方酒後對他謾罵齪語，他道歉也請對方冷靜，但還是發生衝突，他回去拿槍只是想控制場面，沒想到卻釀傷害案。

▲秀水鄉代會主席蔣憲忠涉槍擊鬥毆案。（圖／ETtoday資料照）

蔣憲忠現年45歲，從政10年來深耕基層，「為民服務，扶助弱勢」力推「全鄉團體保險」，是他從政的初衷，雖然擔任鄉代會主席，從不忘自己小時候是低收入，幫助關懷弱勢族群，為地方發聲，修築道路，廣為鄉民愛戴稱許。

該案起訴時正值九合一大選，蔣正披掛戰袍上陣，氣餒的他受到選民力挺，加油聲此起彼落，讓他感動不已，最終仍舊以第一高票當選，如今卻遭判5年徒刑，他表示「將會再上訴」，希望司法能還他公道。