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境外空污來襲「高屏9測站紅色警戒」　環境部：周四還有一波

▲▼受到境外污染影響，今天空品不佳，高屏等9個測站亮紅燈。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲受到境外污染影響，今天空品不佳，高屏雲林等3縣市、9個測站亮紅燈。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

受到境外空污影響，今（7日）不少地區天空灰濛濛。截至上午11時為止，全台共有9個測站出現紅色警戒，主要集中在高屏雲林3縣市，另有超過20個測站達到橘色提醒等級，集中在彰化以南縣市。環境部提醒，達到紅色警戒地區，所有族群應減少在外活動，預計周四還有另一波境外污染物移入，提醒民眾注意。

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，加上東北風挾帶微量境外污染物影響，環境部表示，今天中南部位於下風處，垂直及水平擴散條件差，易累積污染物。中部、雲嘉南空品區及金馬地區為「橘色提醒」等級，高屏空品區為「紅色警示」等級，其他地區為普通。

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而根據環境部監測資料，截至上午11時為止，全台共有雲林斗六、高雄仁武、屏東大寮等9個測站出現紅色警戒，另有超過20個測站達到橘色提醒等級，主要集中在彰化以南的縣市。環境部也提醒，紅色警戒區域，所有族群應減少在戶外活動，橘色提醒區域，屬於敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

▲▼受到境外污染影響，今天空品不佳，高屏等9個測站亮紅燈。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲受到境外污染影響，今明兩天空品不佳。（圖／記者許敏溶翻攝）

環境部表示，明天仍受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，環境風場主要為東北風，中南部位於下風處，擴散條件差，易累積污染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金馬澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

周四強烈大陸冷氣團南下，環境部提醒，東北風挾帶境外污染物影響全台及離島地區，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，擴散條件差，易累積污染物。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，請民眾多加注意。

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