西部空品亮紅燈！　藍委轟：今天的「迷霧驚魂」政府有看到嗎？

▲4縣市空品亮紅燈，西半部從淡水到高雄都亮橘色警戒。（圖／空品監測網提供）



記者崔至雲／台北報導

受到天兔颱風及其外圍環流影響，根據環境部觀測資料顯示，桃園、嘉義市、台南市、高雄復興等4個測站空氣品質達到紅色警示等級，另有超過40測站達到橘色提醒等級。對此，國民黨立委羅廷瑋轟，今天台灣整個西半部今天都在「迷霧驚魂」，政府看到了嗎？賴政府上任說要打造「健康台灣」，喊出2030年要降低死亡三分之一，看到今天的天氣，你還對賴清德的政策有信心嗎？

羅廷瑋指出，根據台電最新數據，火力發電占據超過96%的比例（水力1.4、風力2.0、核能0、其他0.9），今天感覺大家好像生活在工業革命的世代，當時大城市為了追求經濟增長，煙囪排放煙霧、無止盡的煤炭燃燒、以及工廠的污染成為人們的日常。

羅廷瑋提到，如今，政府說要環保，要綠能，要讓這個環境變好，但緊抱綠能政策的結果，堅持非核家園，但事實上，風力、太陽能等再生能源的比例仍遠低於火力發電，到最後只能繼續選擇依賴高污染、高碳排的火力發電，讓環境繼續汙染，民眾的健康，政府根本絲毫不在意，曾幾何時，霧霾更是變成台灣人的日常。

「我非常生氣，2020年我曾在中火絕食抗議，因為我的親友得到肺腺癌，而如今每一年臺中市肺癌罹患率還是居高不下」，羅廷瑋說，2020年環保署通過中火「四煤換二氣」的計畫，蔡英文政府也說要「建一拆一」，現在呢？賴清德政府說反而通過「六煤換四氣」的大擴廠計畫，所謂減煤竟然變成愈減愈肥，說好的2028年無煤台中，如今卻讓我們等到2034年這十多年的等待又還要有多少個家庭為了政府錯誤政策而破碎。

羅廷瑋說，賴清德上任說要打造「健康台灣」，喊出2030年要降低死亡三分之一，看到今天的天氣，你還對賴清德的政策有信心嗎？

▲嘉義市空品亮紅燈。（圖／摘自空品監測網）