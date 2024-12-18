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南投強化空氣品質淨化區　知識培訓與認養推廣雙管齊下

▲南投強化空氣品質淨化區，知識培訓與認養推廣雙管齊下。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲南投為強化空氣品質淨化區，環保局從知識培訓與認養雙管齊下，圖為植草皮教學。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

隨著氣候變遷日益嚴重，全球環保趨勢逐漸聚焦在淨零排放、植樹造林及生態保護等重要議題。南投縣環保局今年辦理一系列培訓課程並推動10所國民小學設置綠牆計畫，面積達129平方公尺及4鄉（鎮、市）公所，執行共9.88公頃綠美化計畫。透過綠化來美化環境外，還能減少二氧化碳，打造低碳南投。

另為提升南投縣既有空氣品質淨化區的維護品質，環保局也辦理一系列培訓課程，包括天然防病蟲害植物教學、落葉堆肥及植草教學、植物門診等，提升維護認養單位專業知識及以實務操作能力。其中落葉堆肥不但可以加速落葉腐熟讓土壤提升肥分，達到資源循環的目的，同時也減少露天燃燒產生的污染物，減碳減污一起面對氣候變遷中的環境韌性。

▲南投強化空氣品質淨化區，知識培訓與認養推廣雙管齊下。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲環保公園認養單位正在進行落葉堆肥實務教學。（圖／記者游瓊華翻攝）

南投縣環保局表示，為鼓勵企業及民間單位踴躍認養空氣品質淨化區，共同維護珍貴的綠地環境，特別在日前辦理表揚典禮，希望能拋磚引玉，有更多企業投入認養，地主若有閒置土地歡迎向本局申請補助種植喬木或後續維護既有綠地，促進生態多樣性及空氣品質的長效改善。

環保局局長李易書表示，透過持續鼓勵閒置空地綠美化，能進一步推動環保永續的理念，落實讓更多民眾了解綠地對氣候變遷的正面影響，並期待有更多企業參與環境綠化維護工作，攜手創造更綠化環保的生活環境。

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