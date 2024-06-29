　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點名「15種樹釀空污」挨批　環境部喊話鼓勵種樹：將正面表列樹種

▲▼水黃皮。（圖／摘自台北植物園臉書）

▲水黃皮曾被環保署列為有利空品淨化樹種，但最新卻被環境部列為不建議種植樹種，讓外界無所適從。（圖／摘自台北植物園臉書）

記者許敏溶／台北報導

環境部日前公布15種避免造成空污的樹種，遭到各界質疑，被列入的烏心石、水黃皮兩樹種，卻在2009年時被環保署列為「有利空氣品質淨化能力樹種」。面對這樣矛盾現象，環境部表示，預計下周邀集學者專家進行討論，將改為正面表列方式，並參考「淨化室內空氣植物手冊」方式，根據樹種的功能、需求與因地制宜等類別，提供建議種植的名單。

為減少空污，環境部日前發函給相關政府單位和各縣市政府，指台灣肖楠等15樹種因為「異戊二烯（Isoprene）」排放率高，易衍生臭氧而影響空品，建議盡量避免種植。消息引發反彈，更被學者批評「本末倒置」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特別的是，烏心石、水黃皮也在上述15種樹種名單內，但在2009年時，當時環保署卻將烏心石、水黃皮列為「有利空氣品質淨化能力樹種」，面對這樣前後矛盾的狀況，頓時讓民眾與相關單位無所適從。

環境部大氣司副司長張根穆強調，種樹整體是好的，沒有種與不種這樣二分法，15種樹種名單只是建議而非強制，而且環境部也提供45種可種植樹種名單。下周環境部將會邀請農業部林業署、林試所及學界人士，共同討論適合台灣土地與環境的物種，再提供兼具減碳、減污、景觀等效益樹種，透過正面表列方式讓民眾與相關單位參考，避免植樹的困擾及疑慮。

張根穆進一步說明，樹種有不同特性或功能，民眾也有不同需求，不同年代對於樹種特性研究有有差異，像是過去對於產生臭氧的樹種研究較少，所以未來將改採正面表列方式，並參考「淨化室內空氣植物手冊」方式，根據樹種的「功能、需求與因地制宜」等類別，提供建議種植名單。像是某些樹種會攔截粒狀物，若要防止道路揚塵，種植時就以可攔截道路揚塵樹種為主，同樣若是考量水土保持或景觀，環境部就提供具有該特性與功能的樹種，讓各界參考。

ET快訊
高雄女監暴動！　一票人春光外洩
謝金燕被爆《浪姐5》總決賽淘汰！　曬「雙膝大塊瘀青」吐心聲
獨／2樓屋主再喊話！　「沒反對開寵物用品店」
快訊／23架共機「四面環台」！　離基隆僅40浬
海峽出現「弧狀雲線」！　鄭明典示警
惡霸犬活活咬死金剛鸚鵡！　飼主嘆：開心出門躺著回來
小劉醫師發文笑談男患者下體尺寸　網嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣3G網路「明天全面關閉」！53萬戶受影響　快檢查手機避免斷訊

台鐵最快8月車票上加印QR Code掃描進站　背磁車票走入歷史時間曝

台南良寶宮、道可道宗教文創　馬來西亞檳城宮廟參訪交流受到熱烈歡迎

台北教育博覽會7／2、7／3登場　10大展區闖關體驗抽iPad

更強的午後雷雨要來了　極端高溫範圍擴大時間曝

點名「15種樹釀空污」挨批　環境部喊話鼓勵種樹：將正面表列樹種

暖化讓植物成空污幫凶　學者嘆「惡性循環」：重點在管制人為污染

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

太熱猛吹冷氣小心冷氣病！　醫籲2類人注意：嚴重恐腦中風

洗衣機變碎紙機！他PO慘案照　網友笑翻：真‧死亡筆記本

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

賴小弟遺體還在冰櫃內　夏男一審判刑1年6個月

台灣3G網路「明天全面關閉」！53萬戶受影響　快檢查手機避免斷訊

台鐵最快8月車票上加印QR Code掃描進站　背磁車票走入歷史時間曝

台南良寶宮、道可道宗教文創　馬來西亞檳城宮廟參訪交流受到熱烈歡迎

台北教育博覽會7／2、7／3登場　10大展區闖關體驗抽iPad

更強的午後雷雨要來了　極端高溫範圍擴大時間曝

點名「15種樹釀空污」挨批　環境部喊話鼓勵種樹：將正面表列樹種

暖化讓植物成空污幫凶　學者嘆「惡性循環」：重點在管制人為污染

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

太熱猛吹冷氣小心冷氣病！　醫籲2類人注意：嚴重恐腦中風

洗衣機變碎紙機！他PO慘案照　網友笑翻：真‧死亡筆記本

《選罷法》門檻低？　綠委酸朱立倫：罷免陳柏惟時就沒有問合不合理

紐約首位亞裔女性州參議員　「來自台灣」曲怡文拚連任為移民發聲

台灣3G網路「明天全面關閉」！53萬戶受影響　快檢查手機避免斷訊

中國利誘特定瓜地馬拉媒體　企圖影響輿論帶風向

高雄女監「抗議移監」暴動！管理員狂噴辣椒水　一票人春光外洩

花蓮遇強震苗栗縣府送暖　 7月旅遊團赴花蓮「每人最高補助1千元」

改款「新TOYOTA Corolla Cross」現身測試！外型更好看　搭第5代油電

感謝林政賢長期支持青創　桃園新創會拜會市議員慶生

加入LINE群組「約定轉帳才能投資獲利」　金門男衝郵局匯30萬

《間諜家家酒 日記大作戰》發售！深入安妮亞日常陪伴最可愛女兒

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

吃豆腐「可改善脂肪肝」！醫曝3大功效

改當冷氣學徒　見一幕驚：需要這麼拚？

午後雷陣雨「明天最猛烈」　高溫飆37度

快訊／7縣市豪大雨特報！最新警戒區曝

小劉醫師發文笑談男患者下體尺寸　網傻：蠻噁的

40歲男70萬「娶18歲越南妻」　兩派吵翻：買生育工具

15縣市「極端高溫」上看38℃　午後炸致災雷雨

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

即／台9丁線39.8k處發生土石流　現場畫面曝光

更多熱門

相關新聞

暖化讓植物成空污幫凶　學者嘆「惡性循環」：重點在管制人為污染

暖化讓植物成空污幫凶　學者嘆「惡性循環」：重點在管制人為污染

為降低空污，環境部日前點名15種不建議種植樹種，卻引發議論。在美國去年研究就發現，受全球暖化影響，植物加劇空氣品質惡化。學者王升陽分析，這是惡性循環，因為溫室效應導致全球暖化，讓植物加劇空品惡化，但源頭仍是因為人類活動導致碳排增加而導致，這也是為何他批評環境部本末倒置，應該把重點放在人為污染排放上面的原因。

敏感區、山坡地設光電須環評！環境部預告新規　拚年底上路

敏感區、山坡地設光電須環評！環境部預告新規　拚年底上路

環境部揭「15種不建議樹種清單」防空污　林業署：公告太倉促

環境部揭「15種不建議樹種清單」防空污　林業署：公告太倉促

台灣溫室氣體排放「減少4%」　國際表現達前段班

台灣溫室氣體排放「減少4%」　國際表現達前段班

新竹縣垃圾量爆表　彭啓明點名裸露問題嚴峻：下半年達最高峰

新竹縣垃圾量爆表　彭啓明點名裸露問題嚴峻：下半年達最高峰

關鍵字：

環境部空品臭氧異戊二烯

讀者迴響

熱門新聞

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

女業務簽保單遭性侵！被惡狼顧客甩到床上

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

災難拜登不退　金主震驚原來那麼糟

獨／犀牛盾贏了　惡魔盾連敗禁賣一、二代

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

343萬人領錢了！首批退稅　7月31日直接入帳

購物、餐廳都有！7-11全新950坪大商場今開幕

吃豆腐「可改善脂肪肝」！醫曝3大功效

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面