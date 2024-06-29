點名「15種樹釀空污」挨批　環境部喊話鼓勵種樹：將正面表列樹種

▲水黃皮曾被環保署列為有利空品淨化樹種，但最新卻被環境部列為不建議種植樹種，讓外界無所適從。（圖／摘自台北植物園臉書）

記者許敏溶／台北報導

環境部日前公布15種避免造成空污的樹種，遭到各界質疑，被列入的烏心石、水黃皮兩樹種，卻在2009年時被環保署列為「有利空氣品質淨化能力樹種」。面對這樣矛盾現象，環境部表示，預計下周邀集學者專家進行討論，將改為正面表列方式，並參考「淨化室內空氣植物手冊」方式，根據樹種的功能、需求與因地制宜等類別，提供建議種植的名單。

為減少空污，環境部日前發函給相關政府單位和各縣市政府，指台灣肖楠等15樹種因為「異戊二烯（Isoprene）」排放率高，易衍生臭氧而影響空品，建議盡量避免種植。消息引發反彈，更被學者批評「本末倒置」。

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特別的是，烏心石、水黃皮也在上述15種樹種名單內，但在2009年時，當時環保署卻將烏心石、水黃皮列為「有利空氣品質淨化能力樹種」，面對這樣前後矛盾的狀況，頓時讓民眾與相關單位無所適從。

環境部大氣司副司長張根穆強調，種樹整體是好的，沒有種與不種這樣二分法，15種樹種名單只是建議而非強制，而且環境部也提供45種可種植樹種名單。下周環境部將會邀請農業部林業署、林試所及學界人士，共同討論適合台灣土地與環境的物種，再提供兼具減碳、減污、景觀等效益樹種，透過正面表列方式讓民眾與相關單位參考，避免植樹的困擾及疑慮。

張根穆進一步說明，樹種有不同特性或功能，民眾也有不同需求，不同年代對於樹種特性研究有有差異，像是過去對於產生臭氧的樹種研究較少，所以未來將改採正面表列方式，並參考「淨化室內空氣植物手冊」方式，根據樹種的「功能、需求與因地制宜」等類別，提供建議種植名單。像是某些樹種會攔截粒狀物，若要防止道路揚塵，種植時就以可攔截道路揚塵樹種為主，同樣若是考量水土保持或景觀，環境部就提供具有該特性與功能的樹種，讓各界參考。