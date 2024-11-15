4縣市空品亮紅燈！西半部污染物累積　「淡水到高雄」全警戒

▲今天空品不佳，桃園市等4個測站在中午達到紅色警示等級。（圖／摘自空品監測網）

記者許敏溶／台北報導

受到天兔颱風及其外圍環流影響，今天西半部不少縣市天空都灰濛濛。根據環境部觀測資料，截至中午12時為止，共有桃園、嘉義市、台南市、高雄復興等4個測站空氣品質達到紅色警示等級，另有超過40測站達到橘色提醒等級要集中在西半部，預計明天清晨至上午在西半部局部地區仍可能達橘色提醒等級，提醒民眾多注意。

由於今天環境風場偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，上午不少縣市天空都呈現灰濛濛景象。環境部長彭啓明更在臉書上PO文，受到天兔颱風接近影響，造成下沉氣流讓大氣很穩定，大氣污染物難以擴散並累積，很多地方都是敏感族群不健康等級，提醒民眾多注意。

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而根據環境空氣品質監測網中午12時觀測資料，共有桃園、嘉義市、台南市、高雄復興等4個測站量達到「對所有族群不健康」紅色警示等級，另有超過40個測站達到「對敏感族群不健康」橘色提醒等級，分布整個西半部，北從新北淡水，南到高雄大寮為止。

▲嘉義市4個測站在中午時空品達到紅色警示等級。（圖／摘自空品監測網）

環境部表示，今天受到颱風及其外圍環流影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。預測宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

明（16日）仍受到颱風及其外圍環流影響，環境風場轉為東北風，環境部表示，中南部擴散條件稍差，污染物稍易累積。預測宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，清晨至上午西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

環境部表示，周日（17日）隨著東北季風增強，環境風場為東北風，中南部擴散條件稍差，污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

▲4縣市空品亮紅燈，西半部從淡水到高雄都達到橘色提醒等級。（圖／空品監測網提供）