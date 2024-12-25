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中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

▲▼環境部提醒，明天冷氣團挾帶境外污染影響台灣空品，將持續到周日上午。（圖／環境部提供）

▲環境部提醒，明天起境外污染隨冷氣團南下，影響空氣品質並持續到周末。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

環境部表示，今（25日）中國的山東至江蘇一帶已有霾害現象，而隨著冷氣團明天午後南下後，將會影響台灣空氣品質，預估周五凌晨起空品為普通至橘色提醒，周六則大多是橘色提醒等級，金馬地區更可能達紅色警示，預估要等到下周日（29日）午後空氣品質才會好轉，民眾外出請留意空品變化。

環境部表示，今天中國山東至江蘇一帶，PM2.5小時濃度約80至150微克/立方公尺，明（26日）午後伴隨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，將會影響我國空氣品質，境外污染物隨東北風持續往南移動，周五全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

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環境部進一步說明，周六（28日）多為橘色提醒等級，金門及馬祖地區可能達紅色警示等級，預估這波冷氣團挾帶境外污染物影響至下周日（29日）上午，29日午後境外影響逐漸趨緩，中部以北地區空氣品質改善至普通到良好等級，南部地區位於下風處，風速較弱，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。另周五到周六在彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能出現揚塵現象，PM10小時濃度可能達 200至300微克/立方公尺。

因應空品變化，環境部表示，已經通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議佩戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具，提前做好防護。

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關鍵字：

空品環境部紅燈境外污染PM2.5

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