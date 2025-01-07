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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘為何突喊「雙罷」？　他斷言：用外部鬥爭解決綠營內部紛爭

▲▼民進黨中常會,賴清德,柯建銘。（圖／民進黨提供）

▲總統賴清德、民進黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日喊話將要「雙罷」，不只要罷免立法院長韓國瑜，連國民黨41席區域立委都一定要罷免。對此，前國民黨青年部主任陳冠安今（7日）表示，柯建銘的宣示，只是一場「獨角戲」，民進黨中央早已切割，就連幹事長吳思瑤都只有緩頰，未公開力挺。他認為，那為何柯要隻身推大罷免？深層因素來看，就是用外部鬥爭來解決綠營的內部紛爭，但終究掩蓋不了，民進黨內部不合。

陳冠安表示，民進黨總召柯建銘高調宣布要推動「雙罷」，目標直指立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及41位國民黨區域立委，大張旗鼓地開啟所謂的大罷免時代。然而，在日前記者會上，柯建銘卻是孤零一人，無人陪同，盛大的宣示，只是一場「獨角戲」。

陳冠安表示，表面上看，綠營仍對柯建銘保持「尊重」，聲稱有和柯溝通協調大罷免，雙方沒有分歧，但實際上民進黨中央早已切割，府院黨高層甚至透過媒體來放話表達不支持，就連幹事長吳思瑤都只有緩頰，未公開力挺，後續老柯「7000字檄文」，即使在被各方嘲諷之後，留言的綠委，也只從3人增加到5人，根本不勝唏噓。

陳冠安分析，為何柯建銘要隻身推大罷免？深層因素來看，就是用外部鬥爭來解決綠營的內部紛爭。第11屆立院的議事攻防，從國會改革、總預算到如今的三法，民進黨接連失利，士氣低落，還爆出多則綠委匿名抨擊府院黨行事作風的新聞。

陳冠安指出，因此，不僅時不時有綠委缺席表決、甲動，就連大法官表決都出現因特定派系反對，最終只能將其定性為對劉靜怡的私怨，上演執政黨立委否決自家提名的鬧劇來掩蓋。

陳冠安認為，柯建銘此時跳出來高喊「雙罷」，看似對外施壓，實則是孤注一擲，想拯救的是總召的威信、黨團的團結，還有賴清德岌岌可危的政治根基。但諷刺的是，綠營的裂痕，遠比柯建銘想得更大，基層出現異音、黨團未見力挺，就連府院黨高層也都冷漠以待。

陳冠安說，柯建銘一聲雙罷，就蓋掉了喊更大民主的賴清德，讓眾人都忘掉，率先拋出大罷免的是賴清德，彷彿柯建銘才是更大的主席、更大的總統。

最後，陳冠安強調，這場「大罷免」更像是一場民進黨內權力結構崩解的開端，於是，身處異處、無處發洩的老柯，只好拍了韓國瑜的桌子發怒，但拍桌的聲響，終究掩蓋不了，民進黨內部不合。

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